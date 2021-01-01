威州醫療中心藥師「蓄意」破壞500劑疫苗 動機不明

威斯康辛州密爾瓦基的一個醫療中心，一名藥師「蓄意」從冰箱取出57瓶莫德納疫苗，卻遲未放回冷藏，導致至少500劑疫苗失效報廢。(美聯社)

威斯康辛州密爾瓦基的奧羅拉健康照護醫療集團(Aurora Health Care Medical Group)一名藥師日前「蓄意」從冰箱取出57瓶莫德納(Moderna)疫苗 ，卻遲未將其放回冷藏，導致至少500劑疫苗失效報廢，影響眾多優先群體接種的進度；這名藥師已被開除，警方與聯邦調查局也已介入調查，並已逮捕肇事者。

院方在聲明中表示，「這起憾事將導致超過500人延後接種疫苗」，已開除這名未公布身分的藥師，但未在聲明中說明動機，僅表示已通報相關單位。

該醫療中心最早在上月28日公布內部審查報告，院方表示，他們一開始「被誤導」這起意外是「不小心的人為疏失」。

當地健康廳稍早聲明表示，這些莫德納疫苗於上月25日被取出冰箱，26日丟棄，僅少部分仍安全。

每一瓶疫苗足夠給10人接種，但只能在常溫存放12小時。

莫德納疫苗能儲存在專業醫療低溫冰箱中六個月，若是一般冰箱則只能保鮮30天；疫苗取出冰箱後只能在室溫維持12小時，然而一旦解凍，就不能再重新冰凍。

位於威州格拉夫頓(Grafton)的奧羅拉醫療中心(Aurora Medical Center)發表聲明表示，該名藥師在案發兩天後坦言，「故意將疫苗拿出冰箱」。

格拉夫頓警方表示員警將與聯邦調查局(FBI)及聯邦食品暨藥物管理局(FDA)聯手調查，

奧羅拉奧羅拉醫療中心官員表示，當地30日通報新增3170例，40人死亡。

這起事件洽逢威州持續困難地配發莫德納 和輝瑞與德國夥伴BioNTech共同研發的疫苗，第一批疫苗優先給醫療照護人員及長期照護機構的員工施打；截至30日，疫苗配送進度嚴重落後聯邦預期進度，接種疫苗已下修至年底前接種2000萬劑疫苗。

聯邦疾病防治中心 (CDC)表示，截至30日，全美已配發1240萬劑疫苗， 但實際上只有260萬劑已讓優先群體接種；這表示，每125名美國 人之中，僅有一人接種第一劑疫苗。

川普政府官員表示，疫苗已嚴重落後原訂目標，矢言下周加速接種進度。