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接種疫苗過程慢的離譜 老人排隊14小時 人龍恐釀超級傳播

記者顏伶如／綜合報導
30日在佛州麥亞斯堡，數以百計民眾大排長龍，等待打疫苗，恐成為超級傳播活動。(路透)
30日在佛州麥亞斯堡，數以百計民眾大排長龍，等待打疫苗，恐成為超級傳播活動。(路透)

住在佛羅里達州的69歲鋼琴老師泰瑞‧哈德爾(Terry Beth Hadler)為了施打能夠保命的新冠疫苗，在博尼塔溫泉市(Bonita Springs)圖書館外的疫苗注射站與數百名銀髮族老年人一樣徹夜排隊；她說，總共排隊14小時，還因為有人插隊，幾乎爆發衝突。

哈德爾說，這種苦差事下不為例，「我很怕這次事件演變成超級傳播者活動，我嚇死了」；佛州地方官員在博尼塔溫泉市圖書館疫苗注射站，為65歲以上民眾提供的疫苗施打服務，採「先到先打」(first-come, first-served)方式。

目標要讓數千萬美國民眾施打的疫苗，一推出就遭遇步調緩慢、狀況混亂的問題，遠遠超出衛生官員與川普政府「神速行動小組」(Operation Warp Speed)主管的預期。

由於經費不足，佛州衛生廳官員近來簡直忙翻，設法為民眾安排疫苗施打；各郡政府、各地醫院對於疫苗分配則有不同策略，除了大排長龍盛況頻傳，更讓民眾混淆、備感挫折，服務電話則被民眾打爆。

共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)則呼籲民眾要有耐心，並說明疫苗數量畢竟有限。

「今天可能不夠讓所有人都施打，或許要等到下周。」德桑提斯說，「未來幾周，只要我們持續取得供應，大家就有機會可以施打疫苗。」

根據媒體報導，對於為民眾施打疫苗，多州目前仍缺乏僱用人手的經費，也缺乏加班費及宣導預算；疫苗配送過程也需要準備冷藏設備，提供疫苗的單位還必須追蹤接種疫苗的民眾名單，以便確認有足夠劑量在相隔21天之後做為第二劑施打。

疫苗 佛州 圖書館

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