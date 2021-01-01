我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

原訂4日到期…舊金山宣布居家令無限期延長

川普最後新年講話 自誇防疫成效未談大選

出現首例變種病毒的小鎮 七成挺川普 拒絕戴口罩 養老院院民全染疫4死

記者胡玉立／綜合報導
科羅拉多州西姆拉小鎮的養老院，發現美國首例已知變種新冠病毒案例；這家養老院已有四人死亡，20名員工確診。圖為養老院關閉後被警方封鎖起來。(Getty Images)
科羅拉多州西姆拉小鎮的養老院，發現美國首例已知變種新冠病毒案例；這家養老院已有四人死亡，20名員工確診。圖為養老院關閉後被警方封鎖起來。(Getty Images)

科羅拉多州衛生官員30日宣布，該州一個西姆拉(Simla)小鎮一家養老院，發現美國首例已知變種新冠病毒案例；西姆拉鎮人口只有600人、逾七成選民投票支持川普總統，許多居民都拒戴口罩，小鎮雖躲過了第一波疫情衝擊，現正面臨第二波疫情無情摧殘；而出現變種病毒的養老院，26名院民全數染疫，四人死亡，24名院內員工有20人確診。

●國民兵派駐當地 兩人感染變種

科州西姆拉鎮「好撒瑪利亞人協會養老院」(Good Samaritan Society nursing home)傳出全國第一例變種病毒案例，染疫者是一名被派去當地協助的國民兵；科州公衛實驗室代理主任特拉萬蒂(Emily Travanty)表示，該院已有第二名國民兵確診，可能也是變種病毒。

最近幾周，該養老院全體26名院民均確診，四名院民死亡，24名正式員工有20名確診；目前不清楚兩名染疫國民兵是在院內感染，還是在抵院前就染病；科州流行病學家赫利希(Rachel Herlihy)表示，士兵23日到院，多數院民已染疫。

西姆拉鎮一向不問世事，也向來不在風口浪尖上；第一波疫情在春夏季於全美肆虐時，小鎮約600名居民大多如常生活，許多居民拒絕戴口罩。

●第二波疫情來襲 鎮民多人病倒

現年71歲、在當地牧場飼養安格斯牛的退休生物學老師貝利(Don Bailey)說，「春季疫情開始時，正是母牛生產季節，我們每天忙著檢查牛群五、六次，與牛在一起時，不必戴口罩。」

但秋季稍晚，第二波疫情席捲科州，嚴重襲向西姆拉和周圍城鎮；不久，這個緊密聯繫的社區很多人都生病了，許多鎮民認為自己只是得了流感或支氣管炎，距離小鎮最近的病毒測試地點則在26哩之外。

此外，居民對病毒的反應有很大程度受政治影響。

11月大選，西姆拉鎮有74%選票投給川普。有些小巷圍欄仍寫著「拯救自由，投給川普」；30日傳出變種病毒當天，在西姆拉食品商店購物的人仍有四分之一沒戴口罩；儘管商店距養老院只相隔半條街。

●俄州六成養老院 員工拒打疫苗

與此同時，俄亥俄州州長德威恩(Mike DeWine)30日表示，俄亥俄州約六成養老院工作人員選擇不施打COVID19疫苗；他對俄州疫苗接種速度不滿地說：「我們的進展速度不夠快，要加快步伐才行。」

德維恩說，該州目標是盡快拿到疫苗，醫院收到疫苗後24小時內進行注射；彭博社報導，截至12月21日，俄州僅用了分得疫苗的14.3％。

全美各地疫苗分發和接種，均出現遲滯現象。聯邦政府疫苗研發計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)負責人史勞伊(Moncef Slaoui)30日坦承，接種疫苗人數低於預期。政府此前曾號稱，年底前將有2000萬人接種疫苗。

疫苗 養老院 俄亥俄州

上一則

全美20州最低時薪 元旦起調高 加州調到14元居各州之冠

下一則

不滿遭列被告 潘斯訴請駁回共和黨眾議員大選訴訟

延伸閱讀

川普特赦「黑水保全」4謀殺犯 被指觸犯國際法

川普特赦「黑水保全」4謀殺犯 被指觸犯國際法
川普卸任前再出手？傳華府擬關閉美在俄最後2領事館

川普卸任前再出手？傳華府擬關閉美在俄最後2領事館
川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子

川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子
挑戰總統大選結果 霍利忠誠川普或想吸收川粉？

挑戰總統大選結果 霍利忠誠川普或想吸收川粉？

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診將破2000萬例 加州逼近230萬例

2021-01-01 03:00
600元紓困現金支票今晚就能匯入民眾的戶頭。(Getty Images)

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

2020-12-29 20:43
眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer，圖)24日早晨迅速推出2000元紓困現金支票提案，卻被共和黨籍眾議員立即擋下。霍耶表示，這項提案與川普的要求吻合。歐新社

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2020-12-24 11:25
科學家初步推測，聚乙二醇是造成新冠疫苗過敏反應的原因，但仍需進一步釐清。歐新社

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

2020-12-26 08:48
川普總統和第一夫人梅蘭妮亞，本周末在佛州海湖莊園過聖誕節。(路透)

川普再籲發2000元 批錯在中國

2020-12-25 22:02
「紐約郵報」原本力挺川普總統，然而27日頭版以斗大標題對川普喊話寫道：「別再鬧了！」副標則為：「你已經選輸了，這是可以挽救名聲的辦法。」(截自紐約郵報)

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

2020-12-29 19:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了
全美20州元旦起調高最低工資

全美20州元旦起調高最低工資
川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子

川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子
華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧