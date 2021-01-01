出現首例變種病毒的小鎮 七成挺川普 拒絕戴口罩 養老院院民全染疫4死

科羅拉多州西姆拉小鎮的養老院，發現美國首例已知變種新冠病毒案例；這家養老院已有四人死亡，20名員工確診。圖為養老院關閉後被警方封鎖起來。(Getty Images)

科羅拉多州衛生官員30日宣布，該州一個西姆拉(Simla)小鎮一家養老院 ，發現美國首例已知變種新冠病毒案例；西姆拉鎮人口只有600人、逾七成選民投票支持川普總統，許多居民都拒戴口罩，小鎮雖躲過了第一波疫情衝擊，現正面臨第二波疫情無情摧殘；而出現變種病毒的養老院，26名院民全數染疫，四人死亡，24名院內員工有20人確診。

●國民兵派駐當地 兩人感染變種

科州西姆拉鎮「好撒瑪利亞人協會養老院」(Good Samaritan Society nursing home)傳出全國第一例變種病毒案例，染疫者是一名被派去當地協助的國民兵；科州公衛實驗室代理主任特拉萬蒂(Emily Travanty)表示，該院已有第二名國民兵確診，可能也是變種病毒。

最近幾周，該養老院全體26名院民均確診，四名院民死亡，24名正式員工有20名確診；目前不清楚兩名染疫國民兵是在院內感染，還是在抵院前就染病；科州流行病學家赫利希(Rachel Herlihy)表示，士兵23日到院，多數院民已染疫。

西姆拉鎮一向不問世事，也向來不在風口浪尖上；第一波疫情在春夏季於全美肆虐時，小鎮約600名居民大多如常生活，許多居民拒絕戴口罩。

●第二波疫情來襲 鎮民多人病倒

現年71歲、在當地牧場飼養安格斯牛的退休生物學老師貝利(Don Bailey)說，「春季疫情開始時，正是母牛生產季節，我們每天忙著檢查牛群五、六次，與牛在一起時，不必戴口罩。」

但秋季稍晚，第二波疫情席捲科州，嚴重襲向西姆拉和周圍城鎮；不久，這個緊密聯繫的社區很多人都生病了，許多鎮民認為自己只是得了流感或支氣管炎，距離小鎮最近的病毒測試地點則在26哩之外。

此外，居民對病毒的反應有很大程度受政治影響。

11月大選，西姆拉鎮有74%選票投給川普。有些小巷圍欄仍寫著「拯救自由，投給川普」；30日傳出變種病毒當天，在西姆拉食品商店購物的人仍有四分之一沒戴口罩；儘管商店距養老院只相隔半條街。

●俄州六成養老院 員工拒打疫苗

與此同時，俄亥俄州 州長德威恩(Mike DeWine)30日表示，俄亥俄州約六成養老院工作人員選擇不施打COVID19疫苗；他對俄州疫苗接種速度不滿地說：「我們的進展速度不夠快，要加快步伐才行。」

德維恩說，該州目標是盡快拿到疫苗，醫院收到疫苗後24小時內進行注射；彭博社報導，截至12月21日，俄州僅用了分得疫苗的14.3％。

全美各地疫苗分發和接種，均出現遲滯現象。聯邦政府疫苗研發計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)負責人史勞伊(Moncef Slaoui)30日坦承，接種疫苗人數低於預期。政府此前曾號稱，年底前將有2000萬人接種疫苗。