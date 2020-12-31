告別2020 美國人此生最悲慘一年 專家說：這只是史上第8慘

美國人將永遠記得2020年這一備受新冠肺炎疫情衝擊的一年。圖為今年3日紐約市疫情失控時，海軍醫療船「安慰號」馳援。(路透)

在揮別2020年之際，美國 人將永遠記得這備受新冠肺炎疫情 衝擊的一年；疫情造成的經濟影響不容小覷，上千萬人失去工作、許多企業被迫關閉；當2020年被記入史書，可能會附帶比任何中學畢業紀念冊還要多的最高級形容詞，且沒有一件好事：包括最致命、最焦慮且最糟。

每日郵報(Daily Mail)報導，全美逼近2000萬人確診、逾34萬人死亡；2020年很慘，不僅是大眾共感，諸多統計數據都顯示，2020堪稱美國人此生經歷的最慘年，充斥失去、焦慮、貧窮和疾病。

●失業率慘 近半數人民沒收入

人口普查局3月起追蹤疫情造成的經濟影響，近半數國人失去收入，非裔和拉丁裔所受影響比白人更嚴重，另一批受重創的群體則是年收入不及5萬元，以及沒有大專院校學歷者。

美國當前就業機會少於2015年11月，私人企業開缺也比川普總統就職前要少。

儘管失業率已低於封鎖避疫後的高峰，但顯然已有部分人放棄找工作。

勞工統計局(BLS)數據顯示，今年9月，16歲以上投身職場的勞動力參與率，比1976年夏季的任何時候都還低。

2020年全美每六間餐廳就有一間因新冠疫情爆發而永久倒閉或長期歇業，共計11萬家商店消失，歇業的餐廳平均開業16年。圖為洛杉磯市一餐館貼出告示，關閉用餐區。(美聯社)

●餐飲業慘 全美11萬餐廳消失

人口學者謝麗爾·羅素(Cheryl Russell)表示，在受創最嚴重的娛樂及觀光 產業中，夏威夷的觀光工作消失一半，49州和哥倫比亞特區過去一年來的娛樂產業職缺銳減。

全美餐飲業協會(NRA)表示，今年每六間餐廳就有一間永久倒閉或長期歇業，共計全美有11萬家商店消失，歇業的餐廳平均開業16年。

企業倒閉讓低收入戶家庭雪上加霜，約800萬人自3月起落入貧窮，一反貧窮曲線連年走勢下跌。

芝加哥大學、聖母大學和威爾森西蘭經濟機會實驗室(LEO)學者共同撰寫報告指出，貧窮率自6月起走升，近25%群體最高學歷僅中學或更低。

●貧窮率慘 2700萬人缺乏糧食

人口普查局月初訪問2700多萬人，結果受訪者回答過去一周經常或有時缺乏足夠的糧食。

活在2020年的人覺得今年最慘；不過，美國常春藤盟校(Ivy League)、英國牛劍(牛津與劍橋大學，Oxbridge)教授表示，2020年只是美國史上第八慘之年。

常春藤盟校與牛劍28位歷史學者透過認知行為治療和自主通報報應用程式Bloom分析，2020年只是美國史上第八慘，遠不及1862年南北戰爭的血腥殺戮、1929年華爾街崩盤、1838年印第安人被強迫遷移血淚之路、1919年西班牙流感、1968年金恩博士(Martin Luther King Jr.)遭暗殺、1962年古巴導彈危機以及2001年九一一恐怖攻擊。