各州新法元旦上路：提高失業救濟、禁止警察鎖喉…

2021年上路的各州新法，包括針對必要行業員工提供援助、警務改革等。圖為國會大廈。(Getty Images)

過去一年，美國發生新冠病毒疫情，警察 暴力頻傳更導致多項立法；即將於2021年上路各州新法，包括針對必要行業員工提供援助、警務改革等。

與新冠病毒有關的立法，還包括提高失業救濟，並規定雇主對染疫員工提供帶薪休假；阿拉巴馬州的新訂州法則倡議以碰拳(fist-bumping)代替握手。

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)今年5月25日被白人警察以膝蓋壓頸致死後，全美各地出現抗議警察暴力的大規模抗爭，多州因此訂定州法，解決警察對非裔及少數族裔民眾動用武力的問題，具體措施包括確實究責、落實通報制度、設置公民審查委員會，對於引發爭議的員警則要求公布更多資料。

加州、德拉瓦、愛阿華、紐約、俄勒岡、猶他等州都通過州法，明文規定禁止員警使用鎖喉術(chokeholds)。

1月1日將在喬治亞州實施的新法，把以歧視為出發點的威脅恫嚇(bias-motivated intimidation)歸類為犯罪，包括揚言對員警、消防隊員或急難救助人員造成身體重傷，甚至死亡；另外，警消及先遣急救員執行任務時，如果遭到個人財務將遭破壞的恐嚇，損失金額超過500元，對方即構成犯罪；觸犯這項法律將面臨坐牢五年及最高5000元的罰金。

喬州這項法律是在共和黨 籍州議員推動下過關，立法過程中遭到民主黨議員及民權團體反對，反對理由則是警察享有的保護已經足夠。

根據華盛頓州新法，病患使用胰島素的自付額，每個月不得超過100元上限，新法效期到2023年1月1日為止，法律中也要求州政府健保局(Health Care Authority)必須隨時監控胰島素價格。

康州新法規定，從1月1日起，藥局開藥給手邊藥品只剩不到一周用量的糖尿病者時，必須提供足夠30天的緊急備份，藥價也有上限規定

奧克拉荷馬州 則通過新法，從2021年7月起將擴大聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)服務範圍；這項法案在長達數年的立法過程中，遭到共和黨州議員及州長辦公室的反對，但州民公投時以些微差距過關，估計21萬5000名低收入州民得以參加這項保險計畫。