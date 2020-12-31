2020大選結束 撕裂的創傷未結束 美國離團結還很遠…

大選結束至今，仍有部分挺川選民對結果憤恨不平，或備感失落。圖為30日在佛州西棕櫚郡一川粉在川普車隊經過的路邊高舉「川普贏了」的標語。(Getty Images)

美聯社報導，選舉本意是用來化解糾紛，但2020年大選卻火上澆油；11月初大選結束至今，不少選民雖認為美國 終於重回正道，但也有部分選民對選舉結果仍憤恨不平，或備感失落。

數以百萬計選民聽信川普 總統毫無基礎的選舉舞弊論，滿腹牢騷；民主黨人則對於反對勢力比預期還要巨大，感到沮喪。

今年大選充斥黨派仇恨、假資訊、總統對民主的侮辱，以及致命的新冠肺炎疫情不斷升溫；種種因素讓不少人在選後產生一股強烈的失落感，就連獲勝一方也會感到心情沉重。

大選雖結束，挺川普、挺拜登卻無止境。圖為30日德拉瓦州一居民在拜登車隊經過的路邊舉牌歡迎。(Getty Images)

密西根州郊區一名女性選民表示，選舉結果讓她與家人失和。

本來應該帶來歡樂的賓州聖誕市集，則因為公共衛生和政治考量而愁雲慘霧。

「讓國家團結一致的理念去哪裡了？」喬治亞州亞特蘭大郊區的學區委員查里斯‧戴維斯(Charisse Davis)說，喬州的選舉還沒結束，明年1月5日將舉辦參議員複選，這場關鍵選戰將決定哪一黨能夠掌握參院多數。

在對抗疫情方面，疫苗為全球確診人數最高的國家帶來一線希望，即將走馬上任拜登新政府，則可望帶來改變。

但在2020年尾聲，許多美國人都認為在過去四年，從社區乃至國家都籠罩在與過往不同的陰影之中。

32歲的薩爾瓦多移民之子赫塔多(Ricky Hurtado)贏得北卡羅來納州 議會選舉，改寫歷史；赫塔多的妻子亞斯敏‧賈西亞(Yazmin Garcia)在選舉日前六天，才取得公民資格；賈西亞取得身分後，這對夫妻驅車前往最近的投票站行使公民權。

但赫塔多的努力仍不足以影響大局，他盼望民主黨能在該州高等法院贏得優勢，但卻未能如願。

在川普於2016年大選拿下的北卡州，赫塔多說：「我們並未朝正確的方向前進。」

在密西根州郊區，61歲的洛麗‧戈曼(Lori Goldman)正是川普在大選期間試圖拉攏的「美國郊區家庭主婦」的選民，但她與其他家庭主婦致力將川普趕出白宮。

戈曼無法理解為何會有7400萬選民會把票投給川普，其中不乏她的親戚和手足，她的家人已與她決裂。

對洛麗而言，自家情況只是全美面臨的巨大挑戰之一，政治讓人反目成仇，情況比以往更加嚴重，更糟的是這已經不是共和、民主兩黨對立，而是離間家人與朋友。