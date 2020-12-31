2000元紓困案 麥康諾再封殺：不切實際、擴大國家負擔…

共和黨參議院領袖麥康諾(右)30日第二度在院會擋下眾院已通過的2000元紓困金提案，稱「不切實際、擴大國家財政負擔」。(路透)

為了2000元紓困金 ，國會直到新年前夕還在開會；共和黨參議院領袖麥康諾(Mitch McConnell)30日第二度在院會擋下眾院已通過的2000元紓困金提案，並稱這是「不切實際、擴大國家財政負擔，不可能在參議院快速通過。」

華盛頓郵報報導，麥康諾似乎已宣告，2000元紓困案已死。

民主黨 籍的聯邦眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，期待參院本周審理此案，讓支票能盡快寄出，並稱民主黨不會放棄。

川普 總統也在推特表示，「馬上發2000元！」($2000 ASAP!)

華爾街日報報導，這場僵局可能持續到本屆國會結束，並延續到明年1月新國會組成時；若本屆國會未通過，基於法案的屆期不連續性，民主黨主導的眾議院必須重新提案，若國會議員還有其他考量，情況可能會更複雜。

麥康諾30日在院會發言表示，參議院不會因為被脅迫，就拿更多的錢來幫助根本不需要幫助的民主黨富人。

所謂「脅迫」，除民主黨外，也暗指川普。

川普27日晚間簽署包含新冠紓困案在內的撥款法案後，聯邦政府著手發放600元紓困支票給民眾，但川普也敦促國會通過補充方案，讓紓困金提高到2000元，此案一過將增加支出數千億元。

第一筆600元的紓困支票已發出，財政部長米努勤(Steve Mnuchin)29日在推特發文表示，「最快就在今天晚上款項就能匯入民眾的戶頭，下周都將持續發放。」

眾議院28日晚間通過每人2000元的紓困金案，民主黨參議院領袖舒默(Chuck Schumer)29日和30日連續兩天均提案，要求參議院快速通過這項提案，遭麥康諾拒絕。

難得與川普意見一致的無黨籍參議員桑德斯(Bernie Sanders)在院會敦促表決時，背後就放著川普的推文截圖海報「$2000 ASAP!」。

桑德斯質疑，為何不能表決，即便共和黨人反對，也能在院會投反對票。

華爾街日報報導，大約有6名共和黨參議員表態支持擴大補助，多數共和黨人仍然反對擴張紓困案規模。

麥康諾說，參議院只會考慮小幅度、針對性的援助，不是直接借錢廣發補助。

共和黨籍參議員孔寧(John Cornyn)表示，民主黨人想把錢花在那些根本沒有因為疫情而承受經濟損失的人身上，這只是浪費。

舒默表示，麥康諾想要扼殺這張2000元的支票，沒想到很多家庭迫切需要它。

為了安撫川普的怒氣，麥康諾29日晚間將紓困案和廢除通訊端正法第230條、調查選舉舞弊一起包裹處理；他向民主黨叫陣，指民主黨不敢處理其他兩項議題。

民主黨已表態拒絕成立選舉舞弊委員會，也反對廢除通訊端正法第230條。

川普尚未對共和黨在參議院的決定表示任何意見。