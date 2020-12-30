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麥康諾不同意加碼 川普：不發2000元新冠紓困金 自尋死路

記者張文馨／華盛頓報導
為了2000元新冠紓困金，共和黨參院領袖麥康諾(前)槓上川普總統。(美聯社)
為了2000元新冠紓困金，共和黨參院領袖麥康諾(前)槓上川普總統。(美聯社)

為了2000元新冠紓困金，共和黨參議院領袖麥康諾槓上川普總統；麥康諾29日不同意參院快速通過加碼，人在佛州度假的川普立即上推特開罵後，麥康諾晚間改變戰術，提案將2000元的紓困案和廢除通訊端正法第230條、調查選舉舞弊一起包裹處理。

但麥康諾這項舉動可能失敗告終，因多數參議員傾向修正通訊端正法第230條，且民主黨人會對調查選舉舞弊提出異議；民主黨人批評麥康諾提案根本不為通過，只為阻擋2000元的紓困案。

聯邦眾議院28日晚間通過每人2000元的紓困金案，共和黨掌握多數的參議院29日開會討論此事；當民主黨參議院領袖舒默(Chuck Schumer)提案要求參議院會一致同意眾院通過的2000元紓困金案，麥康諾(Mitch McConnell)封殺這項提案，美股應聲下跌。

人在佛州打高爾夫球的川普不久推特表示，「除非共和黨人自尋死路；這是正確的作法，他們必須盡快批准2000元的救濟，600元是不夠的；另外，必須廢除第230條(通訊端正法第230條)不能讓大型科技公司偷走國家，不能讓民主黨人偷走總統選舉，給我硬起來！」

川普在推特批評共和黨領導層級，放任糟糕的國防授權法(NDAA)通過，是軟弱、陳腐。

共和黨面臨內外夾擊，內有川普不斷催促加碼，甚至點名開罵，外有民主黨人火速通過加碼案，要求參議院處理；麥康諾試圖安撫川普，稱參院將就廢除通訊端正法第230條與選舉公正性等案，通盤考量。

有線電視新聞網(CNN)報導，麥康諾之所以提出替代方案，是為了安撫暴跳如雷的川普，也是在替喬治亞州參議員決選選情考慮，讓共和黨支持者看到參議院回應了川普的期待；目前不確定麥康諾是否會將替代案送到院會。

至於川普否決2021財年國防授權法，麥康諾表示，參議院30日舉行投票，呼籲共和黨人投票推翻川普的決定，讓國防授權法成為法律，啟動撥款；麥康諾表示，提供給美國軍隊的資金不容出差錯。

無黨的參議員桑德斯(Bernie Sanders)表示，若院會不表決加碼案，大家別想回家跨年，他會費力拖延(filibuster)，不讓參議院會表決處理川普否決2021財年國防授權法。

路透報導，若要順利通過紓困金加碼，需要60位參議員同意，意味著至少需要12名共和黨人支持，目前有五人表態支持。

麥康諾 川普 紓困金

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