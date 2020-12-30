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WSJ：若國會通過2000元紓困法案 共和黨將輸喬州參議員複選

編譯潘勛／綜合29日電
川普總統與共和黨在紓困案意見相左，可能衝擊共和黨在喬治亞州的參議員複選。圖為民主黨候選人沃諾克(右)和奧薩夫聯袂競選。(Getty Images)
川普總統與共和黨在紓困案意見相左，可能衝擊共和黨在喬治亞州的參議員複選。圖為民主黨候選人沃諾克(右)和奧薩夫聯袂競選。(Getty Images)

「華爾街日報」(WSJ)編輯委員會(the Editorial Board)28日夜在線上發表社論，警告川普總統及共和黨說，假如國會真通過加碼的紓困法案，發2000元給新冠疫情下的全體國民，共和黨將輸掉喬治亞州的兩席聯邦參議員複選；共和黨民調專家朗特茲(Frank Luntz)也指出，川普突然要給每人紓困支票2000元，令喬州選舉更棘手。

WSJ編輯委員會向來持保守派觀點，他們在社論中寫道，川普罕見地附和民主黨把持的國會眾院，要直接發2000元給民眾，紓解新冠疫情並振興經濟，是想「痛毆」不幫忙他推翻拜登勝選結果的人，參院共和黨人也在其中。

社論認為，川普支持直接發2000元給民眾，等於「幫忙民主黨取得參院多數優勢」。參院共和黨出於明智的理由，反對把紓困款由每人600元增加到2000元，可川普卻支持，叫共和黨十分為難。

WSJ社論挖苦直接發2000元現金，認為那麼做「不會造福經濟，原因在選民知道這2000元僅只一次，所以不會改變經濟行為。」而且這筆直接紓困金，連疫情期間還保住工作的幾千萬人都雨露均霑，叫本已龐大的聯邦赤字一次大增3500億元。

被視為最保守派的民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)都提醒川普別支持給2000元；曼欽表示，川普治下，美國國債成長之快，為二戰以來之最。但很多經濟學者表示，川普及共和黨力挺的2017年減稅及就業法，才是國債暴增的推手。

另一方面，朗特茲接受CNBC專訪說，川普同意發2000元，這個決定很糟糕，原因在喬治亞州那兩名參議員不得不投票反對川普，不然就得罪州內的保守派，所以讓兩人連任的選情陷入夢魘。

共和黨及保守派大多數不支持紓困金增到2000元的提案，但隨著喬治亞選民提前投票，元月5日更要現場投票，共和黨內風波不斷，被迫思考是要讓國家更債台高築，還是面對新冠疫情重傷經濟，卻不給民眾一次財務挹注。

倫茲表示，目前喬治亞有3%的川普支持者不想在兩席參議員決選中出來投票，川普真該停止打高爾夫球，搭機多來助選幾次，他還是有影響力的。

川普總統與共和黨在紓困案意見相左，可能衝擊共和黨在喬治亞州的參議員複選。圖為共和...
川普總統與共和黨在紓困案意見相左，可能衝擊共和黨在喬治亞州的參議員複選。圖為共和黨候選人普度(左一)和羅夫勒(左二)聯袂競選。(Getty Images)

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