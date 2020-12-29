不再挺川了？紐約郵報頭版大標題 要川普「停止瘋狂」

力挺川普總統的紐約郵報29日社論終於也忍不住批評川普選後不認輸的所作所為，封面標題刊出「總統先生，停止瘋狂」。(取自紐約郵報)

澳洲媒體大亨、億萬富豪梅鐸(Rupert Murdoch)旗下紐約市報紙「紐約郵報」(NYP)原本力挺川普 總統，2016年是搶先支持川普參選的媒體之一，今年稍早也呼籲選民讓川普連任。然而，約郵27日頭版以斗大標題對川普喊話寫道：「別再鬧了！」副標則為：「你已選輸了，這是可以挽救名聲的辦法。」

知名共和黨 選舉民調專家朗特茲(Frank Luntz)表示，川普再鬧下去，可能害共和黨輸掉喬治亞州下月5日的重要聯邦參議員 複選。

紐郵社論27日指出，川普應該承認這次大選已經敗給總統當選人拜登，不要繼續炒作聲稱大規模大選舞弊、抹黑大選結果的說詞，這些動作其實都是「黑暗的偽裝」。

社論寫道：「總統先生，我們了解您對敗選感到惱怒。但這條路如果持續走下去，終將導致毀滅。」

國會將於1月6日確認選舉人團14日的投票結果，到目前為止，多位支持川普的共和黨籍聯邦眾議員已經表態，屆時將對選舉人票投票結果提出質疑。

紐郵社論對川普隔空喊話指出，川普曾在推特發文指稱，只要共和黨員「有勇氣」，就能推翻大選結果而得以連任，「換句話說，您是在鼓吹著一場不民主的政變」。

根據媒體報導，紐郵是川普最愛的媒體之一。過去幾年來，川普各項政策普遍均獲得紐郵支持。今年稍早，紐郵公開支持川普連任，社論中也寫道，讓川普再做四年，「對美國來說是最佳選擇」。

關於選舉舞弊的指稱，紐郵社論分析，川普絕對有權要求調查選舉，「但我們必須講清楚，所有調查行動，都沒查出任何所以然」。

對於前任白宮國安顧問佛林(Michael Flynn)建議川普援引戒嚴法，紐郵社論指出，佛林的提議等於叛國，「非常可恥」。

社論中指出，川普應該把注意焦點放在1月5日喬州兩席聯邦參議員的複選，因為這場選舉關係著共和黨能否保住參院多數席次；倘若川普持續散布選舉陰謀論，只會讓政治對手因此獲利，可以用來汙辱川普的政績。

川普27日推文寫到，計畫造訪喬州為爭取連任的兩為共和黨參議員造勢。

不過，民調專家朗特茲分析，川普最後的努力恐怕為時已晚。朗特茲說：「我擔心且相信，兩位共和黨參議員將因為川普的所作所為而敗選。」