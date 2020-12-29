挺川最後一搏！共和黨眾議員告潘斯 要他推翻大選結果

眾議員高梅特等人對潘斯提告，被視為川普總統（圖）挑戰2020年大選結果頻頻受挫之下，鋌而走險的最後一搏。（美聯社）

德州 聯邦眾議員高梅特(Louie Gohmert)、共和黨 亞利桑納州黨部主委沃德(Kelli Ward)等共和黨陣營人士，28日對同黨籍的副總統潘斯提告，並要求德州東區聯邦法院法官裁定，1月6日國會確認選舉人團投票結果時，潘斯可以擁有「專屬權限」(Exclusive Authority)另行挑選挺川派選舉人。此一做法，令法學專家大為不解，認為毫無意義。

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選舉人團投票結果將於1月6日確認，根據憲法規定，屆時議程將由副總統主持。高梅特等人對潘斯提告，被視為川普 總統挑戰2020年大選結果頻頻受挫之下，鋌而走險的最後一搏。

大選日結束迄今，潘斯不曾公開表態川普敗選。根據法院紀錄，聯名對潘斯提告的共和黨員還包括「學生挺川普」(Students for Trump)組織營運長布耶爾(Tyler Bowyer)、共和黨亞利桑納州黨部執行主任薩夫斯坦(Greg Safsten)、共和黨亞利桑納州馬瑞波卡郡(Maricopa County)黨部第二副主席柯特爾(Nancy Cottle)等。

高梅特等人在訴狀中要求由川普任命的德州東區聯邦法院法官克諾德(Jeremy Kernodle)裁定，潘斯有權在1月6日自行挑選挺川派選舉人。

不過，爾灣加大(University of California, Irvine)法學院教授韓森(Rick Hasen)28日分析，高梅特等人的這起訴訟的「專屬權限」說詞，根本行不通。

國安問題專家莫斯(Bradley Moss)28日則在推特發文表示，這起訴訟是「垃圾」。