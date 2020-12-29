重挫川普？國防授權法案 參眾兩院必「反否決」

國會眾院28日晚連續表決兩案，一是結果高票通過民主黨所提，紓困金由600元增加到2000元一案，送交參院表決。另一案是兩黨高票反否決川普總統的國防經費法案。兩案都讓川普總統難堪。(美聯社)

川普 總統上周否決2021年的國防授權法案(National Defense Authorization Act, NDAA)，但在28日，川普的否決在民主黨掌控的眾院以322票對87票遭推翻；若參院 投票屆時也超過三分之二的門檻，將是川普上任以來首次遭到國會兩院反否決。

來源：Fox News YouTube頻道

國防授權法案預計為美軍加薪3%，並且授權超過7400億元的經費，用於各項軍事計畫和建設。但川普表示法案未修正「通訊端正法」(Communications Decency Act)第230條限制社群媒體 公司，他認為社群公司不應享有媒體的特權；他也反對允許以邦聯軍將領為名的軍事基地改名。而且他更在毫無證據的狀況下，聲稱簽署法案後最大的受益人為中國。

川普的否決引起軒然大波甚至遭到譴責，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)抨擊：「這是傷害軍隊的魯莽的行徑，將危害國安，也破壞了兩黨的共識。」

參院共和黨籍軍事委員會(Senate Armed Services Committee)主席殷霍夫(James Inhofe)也說：「願意穿上美軍制服的國民的需求，不應遭到否決。」

在否決聲明中，川普還表示該法案將限制他實施外交政策，「尤其是我努力想將駐外美軍帶回家」。川普希望自阿富汗和德國撤軍，但在法案中，五角大廈也須先呈交報告，認定撤軍不會危及美國國安才能正式實行撤軍。

日前國防授權法案在兩院皆以超過三分之二的多數通過，參院預計將在29日投票，若再次有超過三分之二議員取得共識，將正式撤銷川普的否決，並通過立法。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)罕見與川普立場相左，他呼籲盡速重新表決通過；他表示連續近60年通過這條年度法案對國會非常重要。

參院軍事委員會少數黨龍頭，民主黨籍的李德(Jack Reed)更批評川普的否決，等於向俄羅斯送了離別禮，「相較於服役保家衛國的男男女女，他更在乎以邦聯軍將領命名的基地。」