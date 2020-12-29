2000元川普紓困金調高 眾院通過 送參院預料難過關

眾院28日晚表決，結果高票通過民主黨所提，紓困金由600元增加到2000元一案，送交參院表決。此一提案為川普所倡議，但僅有44位共和黨眾議員支持。(取自C-Spans)

為呼應川普總統上周要求調高紓困現金支票 的喊話，眾院28日以275票贊成對134票反對的票數，以民主黨占大多數的表決，通過提高紓困支票金額至2000元的提案，法案依例送送交參院。但各方都預料此案不會在共和黨 為主的參院過關。眾院此案僅是象徵性提案，用意在分裂共和黨內部與凸顯川普之間的意見不合。

來源：MSNBC YouTube頻道

參眾兩院21日先後表決通過的疫情紓困法案，為年收入7萬5000元以下民眾提供單次發放的600元現金支票，但川普突在22日要求紓困支票金額必須調高到2000元，否則拒簽法案。經過數日僵持，正在佛羅里達州度假的川普27日晚間終於簽署法案。紓困法案是包含在下年度政府總預算案內。川普若不讓紓困法案過關，也將迫使聯邦政府關門。

川普一直抱怨紓困支票金額「太低」，並開口要求應該調高到2000元，讓眾院民主黨團找到著力點，順勢推出紓困支票2000元提案，等於對共和黨籍眾議員將了一軍，逼迫表態是否同意川普所言。法案磋商過程中，共和黨國會議員多次指出，紓困法案整體金額不應過於龐大。

共和黨居多數優勢的參院接下來將於何時表決法案，目前仍是未知數。參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)28日宣布，將要求讓法案以「一致同意協議」(unanimous consent agreement)的方式迅速表決過關。不過，只要有其他參議員提出異議，舒默的計畫被將受挫。共和黨參院領袖麥康諾28日未就眾院通過此案表態，但他先前立場不支持2000元紓困金 案。

兩面不討好 共和黨無贏面

有線電視新聞網(CNN)分析，對於參院共和黨團來說，2000元紓困支票法案的表決，猶如一場夢魘，實際層面及政治影響都充滿挑戰，因為共和黨籍參議員處於兩面不討好的處境，投下贊成票等於讓國債赤字繼續上升，若投反對票則將得罪疫情衝擊下陷入經濟困境的民眾。

報導指出，眾院民主黨團推出的2000元紓困支票法案，參院共和黨團不管如何回應，結局都沒有贏面：若支持提案讓紓困金額變得更加可觀，將觸犯反對政府開銷浪費的保守主義基本精神，若反對提案則將引發民主黨方面鋪天蓋地的抨擊與扣帽子。

正在喬治亞州參議員複選中尋求連任的共和黨現任聯邦參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)、普度(David Perdue)，此時此刻面臨考驗尤其嚴苛。選情緊繃之下，羅夫勒與普度必須依靠保守派選民支持才能勝出，如果投票支持2000元紓困支票提案，則將得罪保守派基本盤。