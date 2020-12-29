拜登首提美中競爭 點名2部門阻撓交接

總統當選人拜登28日在家郷德拉瓦州威明頓市，發表重要外交國防政策講話，重建全面的外交政策與國家安全手段將是新政府的重要挑戰，並在當選後首度主動提到「美中競爭」。(路透)

總統當選人拜登 28日表示，重建全面的外交政策與國家安全手段將是新政府的重要挑戰，他在當選後首度主動提到「美中競爭」，並要中國為貿易、科技與人權領域的違規負起責任；拜登也表示，他的交接團隊遭到國防部 與白宮預算管理局(OMB)的阻礙，並批此舉不負責任。

要求中國負起違反貿易、科技、人權責任

拜登28日表示，他將重塑美國 外交與重建盟友關係，因為美國無法獨力因應氣候變遷、疫情大流行與美中競爭；他說：「我們與中國競爭，並要求中國負起違反貿易、技術、人權等面向的責任時，我們的立場將更強硬，同時與有類似理念的夥伴盟友建立聯盟。」

拜登選前曾說俄羅斯是美國最大威脅，中國是最大競爭者；選後則表示要將重心放在治癒並團結美國，外交政策則強調重建與盟友關係和世界領導地位。

距離就任總統僅剩三周，拜登在與國安團隊開會結束後發表全國演說，並首度主動談到「美中競爭」。拜登曾在本月1日接受紐時專欄作家佛里曼(Thomas Friedman)專訪時曾說，上任後將維持川普總統對中國的關稅和貿易協議，不會立即採取動作或劃地自限。

拜登與國安團隊談到俄羅斯與中國的不同挑戰，美國應形塑更有利的位置面對挑戰，包括現代化國防政策優先順序；比起為了曾經的威脅持續過度投資，美國應強化抵禦侵略的能力，例如美國近日遭受俄羅斯駭客大規模網路攻擊，兩黨均有意加強合作，補救資安漏洞。

拜登指出，政府交接團隊需要全盤了解美軍在全球布局與行動，也要完全掌握國防部與其他部分的預算規劃，避免任何模糊空間，讓敵人趁隙作亂。

不滿白宮預算局、國防部延誤交接

「目前我們就是無法從當前政府取得我們需要的一切國安資訊，在我看來，這是完全不負責任的行為。」拜登特別點名，其交接團隊遭到國防部與白宮預算管理局領導階層的阻礙，他警告延誤交接國安資訊，恐讓敵人趁機而入。

這般指控凸顯川普政府與拜登交接團隊的分歧；代理國防部長米勒(Christopher Miller)28日發布聲明表示，逾400名國防部官員已和拜登交接團隊成員開過164場會議，並提供逾5000頁的非公開與機密文件，早已超過近幾屆政府交接的程度。

儘管如此，米勒突然取消18日的交接會議，聲稱拜登團隊與川普政府均同意節日期間暫停開會，但遭拜登團隊否認；消息人士透露，18日後就未開會。

米勒28日深夜表示，國防部仍持續安排更多交接會議並回應任何問題，本周有三場會議，兩場討論新冠肺炎，另一場則針對網路安全。