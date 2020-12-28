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10萬人有100.5例! 加州單日人均新增病例 全美最高

「百人會」創始人楊雪蘭癌逝 享壽85歲

變種新冠病毒 恐已侵美…可能還沒檢測到

編譯陳韻涵╱綜合27日電
美國本土尚未發現變種病毒的病例，但專家不排除變種病毒已在美國登陸。圖為洛杉磯診所在檢測新冠。(美聯社)
美國本土尚未發現變種病毒的病例，但專家不排除變種病毒已在美國登陸。圖為洛杉磯診所在檢測新冠。(美聯社)

英國出現的新冠病毒變種病毒株迅速在歐洲、美洲和中東國家傳播，美國本土尚未發現變種病毒的病例，但專家不排除變種病毒已在美國登陸；美國確診病例高居全球之冠，但在確認病毒株基因序列方面卻擠不進前段班，排名全球第43，緊接續發現變種病毒的南非。

傳染率極高的變種病毒株率先在英格蘭發現，儘管國際旅遊及移動受到防疫而大規模受限，變種病毒不消數日便擴散至法國、丹麥、西班牙、瑞典、荷蘭、德國和義大利等歐洲國家、加拿大、日本、澳洲，乃至中東的黎巴嫩。

日本25日發現第一例英國變種病毒個案，五名病患都有英國旅遊史。

加拿大26日宣布兩個感染英國變種病毒的病例，對象是安大略省的一對夫婦，無已知旅遊史、曝露或高風險接觸，成為變種病毒插旗北美的首例。

CDC尚未在美國本土發現英國變種病毒的病例，但專家不排除病毒已入境；專家表示，美國檢測病毒序列繼而得知病毒是否變異的速度緩慢。

美國當局28日起將要求從英國入境的旅客，出示登機前72小時接受新冠肺炎檢測呈陰性的證明。

疫情之初，美國禁止來自中國及歐盟入境的旅客，儘管當時病毒早已悄悄入境美國，只是因為美國沒有檢測而未察覺。

全球共享流感數據倡議組織(Global Initiative on Sharing All Influenza Data，簡稱GISAID)基因庫數據顯示，美國至少1900萬人確診，卻只通報5萬1212名病患(相當於0.3%)的病毒序列分析報告。

GISAID統計，在全球100多個通報經濟體之中，美國(0.3%)提交確診病患病毒序列的比率排名第43，前兩名為澳洲(58.6%)、紐西蘭(48.6%)，而許多國家的提交率都不及10%。

英國國家基因組(Genomics UK)分析200多萬宗病例，提交其中7.4%病毒序列分析結果，在GISAID基因庫中排名全球第八。

喬治城大學(Georgetown University)全球健康科學與安全中心(Global Health Science and Security)病毒學家瑞斯穆森(Angela Rasmussen)說：「變種病毒株率先在英國發現，情有可原，英國具備全球最棒的監測系統。」

基因序列檢測排名剛好在美國前一位的南非，上周才宣布，發現另一種類似的變種毒株，導致疫情加劇；南非是非洲新冠肺炎疫情最慘重的國家。

美國 英國 檢測

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