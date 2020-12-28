BioNTech執行長：輝瑞副作用 一兩天內會消失

合作研發輝瑞疫苗的德國BioNTech執行長沙27日表示，注射疫苗後可能有頭痛、手臂疼痛、輕微疲勞等副作用，但一、兩天內會消失。(路透)

注射疫苗 的過敏 反應和副作用讓一些人卻步，德國BioNTech執行長沙辛(Ugur Sahin)27日說，與美國輝瑞(Pfizer)藥廠研發的新冠疫苗可能有頭痛、手臂疼痛、輕微疲勞等副作用，但一、兩天內會消失；已施打的150萬人中，每5萬人僅有一例過敏症狀。

英國藥廠阿斯特捷利康與牛津大學共同研發的新冠疫苗，28日將獲政府批准放行，成為第三支新冠疫苗。(路透)

●第三支疫苗來了! 牛津疫苗28日可望放行

另據英國 「周日電訊報」(Sunday Telegraph)報導，英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)與牛津大學共同研發的新冠疫苗，預料28日將獲政府批准放行。公司執行長索西歐(Pascal Soriot)表示，他們已達到效力「致勝配方」，且對預防須住院的重症情況有100%保護力。

世界各地都需要疫苗，BioNTech執行長沙辛強調將以公平方式供應。他說：「明年我們會和輝瑞一起生產超過10億劑疫苗，我們必須對超過80個國家配送這些疫苗。」

沙辛也就疫苗副作用進行說明。他表示，截至目前已對150萬人施打疫苗，可能會出現頭痛、手臂疼痛、輕微疲勞等副作用，有時候會有發燒的情況，但是這些副作用一、兩天內就會消失。

他說，接種BioNTech疫苗還可能出現過敏反應，但是相當罕見。他說，這樣的過敏症狀會在施打之後30分鐘內出現，接種者在那段期間內應該讓醫護人員能照料得到，「過敏可能是最嚴重的副作用」。他說，這樣的副作用每5萬人會出現一例。

另據法新社報導，阿斯特捷利康與牛津大學合作研發的新冠疫毒疫苗，目前正由英國獨立醫藥監管單位評估。早前試驗結果顯示，這支疫苗會產生不同的保護力，一開始平均結果是70%，後來根據不同劑量會躍升至90%。

索西歐接受英國「星期日泰晤士報」(Sunday Times)訪問時表示，他相信試驗結果將顯示，他們疫苗的保護力，與輝瑞和BioNTech合作疫苗的95%及莫德納(Moderna)疫苗的94.5%相當，相關數據將在「某個時機」對外公布。

英國11月開始接種輝瑞-BioNTech疫苗，已有數十萬最高危險群人口接受施打。但英國疫苗接種計畫預料大部分還得靠牛津和阿斯特捷利康的疫苗來滿足，政府已訂購1億劑。