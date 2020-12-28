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聖誕元旦聚會後果 佛奇警告：幾周後疫情會更嚴重

編譯林育正╱綜合27日電
國家過敏和傳染病研究院佛奇再次表示，擔心聖誕假期，大家聚會，助長疫情擴散，後勢不妙。(路透)
國家過敏和傳染病研究院佛奇再次表示，擔心聖誕假期，大家聚會，助長疫情擴散，後勢不妙。(路透)

年末假期助長全美新冠肺炎疫情，再度蔓延，進一步悪化。目前全美確診已累計超過1912萬例，死亡人數逾33萬人，平均每1000人，就有一人死於新冠。國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)27日更表示：「最嚴重的階段還沒來。」

佛奇向有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)表示：「在聖誕節和新年後，我們可能在新一波疫情之中，面臨再一波高峰。」

民主黨總統當選人拜登先前說道「對抗新冠的路上最黑暗的日子還沒來」，佛奇也同意他的說法，表示疫情在未來幾個禮拜將更加嚴重。

佛奇直指旅遊和假期聚會將助長疫情，「你每天至少有20萬人確診、近2000死亡，以及已有超過12萬人住院，表示我們正處在非常關鍵的時刻。當季節從秋末進入早冬，疫情的確讓我們非常頭痛。」

佛奇警告聖誕假期後，疫情還要再悪化。加州目前已為美國重疫州，南加地區收容新冠病患...
佛奇警告聖誕假期後，疫情還要再悪化。加州目前已為美國重疫州，南加地區收容新冠病患的加護病房已完全用罄。圖為在洛杉磯診所在檢測新冠。(美聯社)

根據約翰霍普金斯大學統計，全美累計確診人數，在27日超過1900萬大關。根據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，12月19至26日間，每天平均約18萬5000人確診，目前死亡人數也已超過33萬3110人。以全美總人口計算，平均17人中就有一人確診；平均1000人中，就有一人因染疫過世。

在過去26天，已有超過6萬3000人染疫死亡，讓12月成為疫情爆發以來，最致命的一個月。而在此刻，還必須防範變種新冠病毒。佛奇也贊同自英國入境的旅客，必須持有檢測陰性證明的政策。

他說：「變種病毒會讓病情更嚴重或更致命嗎？答案是，目前看來並不會。」儘管如此，佛奇仍表示對變種病毒必須嚴正以待。

而現階段雖然疫苗接種進度稍慢，但他預估到了3月下旬或4月上旬，除了第一線勞工、醫護人員和老人等特定族群，一般大眾將得以接種免疫。

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