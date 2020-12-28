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衛生部：全國明年中可全體完成接種 變種也不怕 疫苗能對抗

編譯林梅婕╱綜合27日電
負責新冠檢測的衛生部助理部長吉羅爾27日電視受訪表示，明年6月人人都可接種，而且英國變種疫苗不具危險性。(美聯社)
負責新冠檢測的衛生部助理部長吉羅爾27日電視受訪表示，明年6月人人都可接種，而且英國變種疫苗不具危險性。(美聯社)

聯邦衛生部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)27日表示，全美民眾將有機會在6月底前完成全體疫苗接種，並宣稱目前的疫苗能有效對抗變種病毒。

吉羅爾在福斯新聞網(Fox News)的受訪時說：「一切安排都依照進度執行，明年1月的第一周將會有2000萬劑疫苗釋出，稍晚還會再有另外的3000萬劑以及2月的5000萬劑。雖然我們現在只擁有一些疫苗，但根據合約，明年6月任何想要接種疫苗的民眾都能有機會接種。」

然而吉羅爾還是提醒民眾，外出時應戴上口罩並保持社交安全距離，「即使狀況持續好轉，高風險族群也漸漸接種疫苗，我們仍應遵守紀律，隨時警惕自己」。

吉羅爾認為，當全體民眾約70%至80%接種疫苗、或是曾經染疫而體內帶有抗體之後，美國將達到群體免疫的效果，屆時疫情也會緩和下來。

據稱，近日從英國開始傳出的變種病毒傳染力，要比原本的新冠病毒還高出70%，而國家廣播公司(NBC News)也指出，法國、愛爾蘭和瑞典都已陸續傳出變種病毒的感染案例；不過吉羅爾保證，現階段釋出的疫苗還是能有效對抗變種病毒。

「目前我們沒有看到任何證據讓我們相信疫苗是無效的，換句話說，我們認為疫苗確實能有效對抗這樣的變種病毒。」吉羅爾也強調，英國和其他疫情險峻的歐洲國家目前都已實施旅遊禁令，變種病毒的傳播相當有限。

此外，節目中提到校園開放的問題，以及家長們是否能放心讓尚未接種疫苗的兒童返回校園學習，吉羅爾表示據目前研究的結果顯示，孩子們重返校園是安全的：「我想讓觀眾們明白一件很重要事，現在已可讓孩子們回到學校了；我們有無數的研究數據都證實，恢復實體教學對孩子們安全無虞。」

吉羅爾補充說明，待療養院的居民和醫護人員完成接種後，將由各州政府自行決定疫苗接種的第二順位。

疫苗 疫情 英國

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