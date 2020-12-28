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戲劇性退讓！川普簽署9000億紓困案 1人發600元

記者顏伶如╱綜合報導
川普總統27日晚終於簽署紓困法案及政府總預算法案。 每人可收到一次性的600元紓困金及 每周300元失業津貼。(Getty Images)
川普總統27日晚終於簽署紓困法案及政府總預算法案。 每人可收到一次性的600元紓困金及 每周300元失業津貼。(Getty Images)

規模9000億元的疫情經濟紓困法案上周國會表決通過，但川普總統拒不簽字，各方嚴辭批評。正在佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)度假的川普總統27日晚間終於簽署。川普上周揚言拒簽法案，表示必須將個人紓困現金由600元調到2000元才簽字，聖誕假期連續數日與國會對峙較勁，充滿戲劇化轉折的緊張氣氛，就此畫下句點。

美聯社報導，受到疫情影響而手頭困難的全美民眾將可領到單次發放的600元紓困現金支票，企業可獲得新一輪紓困貸款，而預算已經用完的聯邦政府，也將可避開關閉危機。失業者也獲得每周300元失業津貼。

川普27日晚間表示，已簽署了疫情紓困法案，但同時對法案內容再度表示失望。聲明中指稱，想把紓困支票提高到2000元的提議，遭到共和黨籍國會議員反對。他也說，預算法案當中包含著許多不必要的浪費開支。

川普在聲明中說：「我簽署了綜合預算法案與疫情紓困法案，但我要對國會表達的明確訊息是，浪費的項目應該刪掉。」川普表示，大家可以看看他逐項刪掉的浪費預算，到底有沒有道理。

川普總統27日晚終於簽署紓困法案及政府總預算法案。 每人可收到一次性的600元紓...
川普總統27日晚終於簽署紓困法案及政府總預算法案。 每人可收到一次性的600元紓困金及 每周300元失業津貼。(Getty Images)

根據憲法規定，法案獲得總統簽署即可生效，因此國會並不必聽從川普意見修改或刪除條文。總統沒有對預算的單項否決權。

眾院及參院21日晚間先後通過配套表決的9000億元疫情紓困法案，及1兆4000億元聯邦預算案，總計是2.3兆的包裹超級大法案，有史以來金額最大。預算法案讓聯邦政府機關直到2021年9月為止的運作經費終於有了著落，其中包括糧食券( food stamp)福利、大眾系統等重要項目。

不過，紓困法案21日在國會通過後，川普22日突然提出異議並揚言拒簽，讓耗時數月與白宮磋商的兩黨國會議員，大感錯愕。川普22日曾在推特影片中批評說道，紓困法案為民眾提供的紓困現金支票只有600元，應該調高為2000元才是。

民主黨與共和黨籍國會議員，27日晚間都對川普終於簽署法案表示肯定。

參院多數黨領袖麥康諾27日晚推文讚揚川普總統簽署紓困法案及總預算案。(Getty...
參院多數黨領袖麥康諾27日晚推文讚揚川普總統簽署紓困法案及總預算案。(Getty Images)

共和黨籍參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示：「談判妥協之後的法案雖不完美，卻可以為許多生活困難的肯塔基州民眾及全美各地需要幫助的人民，帶來許多好處。」

民主黨籍國會議員則表示，總統當選人拜登上台後，將能為美國民眾推出更多援助計畫。佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)指出，許多百姓在疫情中受苦，川普這幾天的表現非常冷酷無情，非常瘋狂，而川普最後終於為美國民眾「做了對的事情」，並沒有只是在乎面子是否掛得住。

共和黨籍賓州聯邦參議員圖米(Pat Toomey)說，可以理解川普的立場，因為川普想讓後人記得是他幫忙爭取調高紓困支票金額，「可是這當中的風險是，如果放手不管，讓法案失效，後人將記得他所帶來的混亂與痛苦，以及他的荒謬行為」。

民主黨眾院議長波洛西27日晚原本提出修正案要核發每人2000元紓困金，以配合川普...
民主黨眾院議長波洛西27日晚原本提出修正案要核發每人2000元紓困金，以配合川普的要求，但眾院共和黨堅決反對此議。結果川普總統又臨時改變主意，簽署600元的紓困法案。(美聯社)

川普 紓困 預算

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