納許維爾驚爆／田州大部分通訊仍停擺

納許維爾市鬧區25日聖誕清晨驚爆，電訊設備受損嚴重。(Getty Images)

田納西州 納許維爾市中心25日爆炸案發生後，聯邦調查人員26日持續梳理現場線索；與此同時，電訊服務中斷問題仍繼續困擾田納西州大部分地區；由於美國 電話電報公司(AT＆T)中區辦公室受爆炸影響，包括田納西州、肯塔基州和阿拉巴馬州 的警察應急系統、納許維爾市COVID19社區熱線和少數醫院系統，均無法使用。

受爆炸影響的AT&T公司大樓有電話交換機，裡面裝有網路設備，該公司拒絕透露確切受影響人數。AT&T26日聲明指出，「團隊將持續全天候因應25日納許維爾爆炸案後的復原工作。」AT＆T表示，復原工作面臨多項挑戰，其中包括一場夜間重燃的大火，工作人員被迫從建築物撤離。團隊因此必須與結構安全工程師合作，設法在建物中鑽出通道、重新連接電源。

目前，調查人員關閉了納許維爾市中心平價酒吧、餐館和商店林立的旅遊景點，持續在爆炸殘礫中追查爆炸真相。當局雖確定這是蓄意行為，卻未公開提及肇事者和犯行動機。聯邦緊急事務管理局(Federal Emergency Management Agency)26日報告指稱，現場發現的組織樣本已確定是人體遺骸。

市長庫珀(John Cooper)宣布市中心實施宵禁至27日，限制公眾進入該地區。州長比爾·李(Bill Lee)26日要求白宮提供聯邦援助，指爆炸影響是「重中之重」，全州至少41座建築物遭破壞，通訊系統(包括住宅和手機服務及911呼叫中心)故障，肯塔基州和阿拉巴馬州北部也受影響。

T-Mobile技術總裁雷·內維爾(Ray Neville)在推特發文表示，服務中斷影響了路易斯維爾、納許維爾、諾克斯維爾、伯明翰和亞特蘭大。

電訊服務中斷，甚至一度導致納許維爾國際機場航班停飛，但26日服務正常進行。美國聯邦航空協會已在機場周圍發布效期至12月30日的臨時飛行限制，要求飛行員嚴格遵循程序。

州長比爾·李26日推文道，「早上我視察爆炸現場，損失令人震驚，但沒有居民死亡是奇蹟。我和妻子會繼續為那些因爆炸受傷的人祈禱。」