我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

伊利諾州保齡球館響槍聲 3死3傷 槍手隨機攻擊被捕

納許維爾驚爆／「倒數聲讓人不安…」 夫妻逃過一劫

編譯林育正╱綜合26日電
納許維爾市鬧區25日聖誕清晨驚爆，建築物受損。(路透)
納許維爾市鬧區25日聖誕清晨驚爆，建築物受損。(路透)

住在納許維爾市的蓓西‧威廉斯(Betsy Williams)和金‧瑪德倫(Kim Madlom)，在聖誕節早晨仍睡眼惺忪之際，聽到疑似槍聲和爆炸露營車中發出的廣播，與時間賽跑兩次報警並快速撤離；逃離市區後一回頭，無奈只能看見爆炸產生的黑煙，自住處附近升起。

一早兩人聽到斷斷續續，至少連續三輪的聲響，疑似為自動步槍的槍聲；雖然不確定真的有人在附近射擊或只是錄音，兩人仍先行報警處理。

隨後威廉斯向窗外看，恰巧看見白色的露營車開過，最先播放車輛載有炸彈的錄音，隨後更播放「本車將在15分鐘後爆炸，若聽見訊息，請盡速撤離」。

她再次撥號911，等爆炸倒數11分鐘時，兩人抓起愛貓跑向車，決定先從位在爆炸點附近的家中，先開過橋以防萬一。

瑪德倫表示，爆炸倒數讓人感到不安，「這是使我們決定先撤離的關鍵」；她說，若15分鐘後未爆炸，應是個「無聊的鬧劇」，並計畫返家。

兩人開車離開市區一下，隨後經由韓戰將士紀念大橋(Korean War Veterans Memorial Bridge)開往第二大道準備返家，就在接近十字路口時，兩人突然看見一團煙自住處附近飄起。

威廉斯說：「在我們到達十字路口前，就突然爆炸了，火球直接衝上來。」她轉往住處後端的第一大道，「所有窗戶都被震碎，完全是一團亂。」

看著窗戶全碎，充滿碎片的公寓，威廉斯同時也鬆了一口氣；幸好她們注意到了露營車的廣播，並離開附近，沒在爆炸前回來。她說：「如果我們沒有撤離，可能早就受到重傷或送命。」

現在佈滿煙霧，滿目瘡痍，她抬頭看著原本計畫與家人交換禮物的公寓，深怕自己和這座城市失去一切；但發現在屋內，聖誕樹上的燈飾仍閃爍著。

威廉 聖誕節

上一則

納許維爾驚爆／田州大部分通訊仍停擺

下一則

注射後首例…波士頓醫打莫德納 一度出現嚴重過敏反應

延伸閱讀

教室上課不易染疫 社交活動風險才高

教室上課不易染疫 社交活動風險才高
疫情飆 聖縣醫療體系快要崩潰

疫情飆 聖縣醫療體系快要崩潰
美前官員：戴琪為貿易代表絕佳人選 將延續對中強硬

美前官員：戴琪為貿易代表絕佳人選 將延續對中強硬
教堂屢次違規群聚 聖他克拉拉縣祭罰款

教堂屢次違規群聚 聖他克拉拉縣祭罰款

熱門新聞

1張圖看疫情：全球確診破8000萬

2020-12-26 13:25
財政部長米努勤。(美聯社)

米努勤：美國人下周就能領到600元

2020-12-21 10:42
眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer，圖)24日早晨迅速推出2000元紓困現金支票提案，卻被共和黨籍眾議員立即擋下。霍耶表示，這項提案與川普的要求吻合。歐新社

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2020-12-24 11:25
國會20日敲定9000億美元紓困計畫，將為備受新冠病毒疫情打擊的經濟提供最新的援助。（路透）

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

2020-12-20 20:40
川普總統和第一夫人梅蘭妮亞，本周末在佛州海湖莊園過聖誕節。(路透)

川普再籲發2000元 批錯在中國

2020-12-25 22:02
川普。（路透）

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

2020-12-22 20:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！
In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診
紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光
80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因
華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事