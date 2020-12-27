納許維爾驚爆／「倒數聲讓人不安…」 夫妻逃過一劫

納許維爾市鬧區25日聖誕清晨驚爆，建築物受損。(路透)

住在納許維爾市的蓓西‧威廉 斯(Betsy Williams)和金‧瑪德倫(Kim Madlom)，在聖誕節 早晨仍睡眼惺忪之際，聽到疑似槍聲和爆炸露營車中發出的廣播，與時間賽跑兩次報警並快速撤離；逃離市區後一回頭，無奈只能看見爆炸產生的黑煙，自住處附近升起。

一早兩人聽到斷斷續續，至少連續三輪的聲響，疑似為自動步槍的槍聲；雖然不確定真的有人在附近射擊或只是錄音，兩人仍先行報警處理。

隨後威廉斯向窗外看，恰巧看見白色的露營車開過，最先播放車輛載有炸彈的錄音，隨後更播放「本車將在15分鐘後爆炸，若聽見訊息，請盡速撤離」。

她再次撥號911，等爆炸倒數11分鐘時，兩人抓起愛貓跑向車，決定先從位在爆炸點附近的家中，先開過橋以防萬一。

瑪德倫表示，爆炸倒數讓人感到不安，「這是使我們決定先撤離的關鍵」；她說，若15分鐘後未爆炸，應是個「無聊的鬧劇」，並計畫返家。

兩人開車離開市區一下，隨後經由韓戰將士紀念大橋(Korean War Veterans Memorial Bridge)開往第二大道準備返家，就在接近十字路口時，兩人突然看見一團煙自住處附近飄起。

威廉斯說：「在我們到達十字路口前，就突然爆炸了，火球直接衝上來。」她轉往住處後端的第一大道，「所有窗戶都被震碎，完全是一團亂。」

看著窗戶全碎，充滿碎片的公寓，威廉斯同時也鬆了一口氣；幸好她們注意到了露營車的廣播，並離開附近，沒在爆炸前回來。她說：「如果我們沒有撤離，可能早就受到重傷或送命。」

現在佈滿煙霧，滿目瘡痍，她抬頭看著原本計畫與家人交換禮物的公寓，深怕自己和這座城市失去一切；但發現在屋內，聖誕樹上的燈飾仍閃爍著。