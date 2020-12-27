納許維爾驚爆／不顧自身安全撤離居民 英雄6警獲公開表揚

聯邦與田州調查人員26日在爆炸現場搜集證據。(美聯社)

六名納許維爾市警察 在聖誕節 清晨裝有炸彈的露營車爆炸前，緊急撤離附近居民，他們迅速行動挽救民眾生命，不顧己身安全，被視為是這場聖誕驚魂爆炸案的英雄。

納許維爾六名市警英勇執勤受到各方讚揚，左起：賀西、陸倫、西普斯。(納許維爾市警局)

納許維爾六名市警英勇執勤受到各方讚揚，左起：塔萍、威爾斯和米勒。(納許維爾市警局)

納許維爾大都會 警察局長德瑞克(John Drake)26日讚揚這六位英勇救人的警察，將他們逐一公開唱名表揚：賀西(Brenna Hosey)、陸倫(James Luellen)、西普斯(Michael Sipos)、塔萍(Amanda Topping)、威爾斯(James Wells)和警佐米勒(Timothy Miller)。

六名警察在25日爆炸案發生前40分鐘，接獲開槍報案趕往現場處理，他們在AT＆T電訊大樓外發現一輛露營車正在播放一段聲明，一名女性聲音宣告，車子將在15分鐘後爆炸。

現場沒有任何證據顯示有人開槍；警察未透露是誰報案聲稱有人開槍。但他們火速要求附近民眾撤離，那段預先錄好的倒數計時宣告和音樂在露營車上反覆播放，車子最後在上午6點40分爆炸。六名警察所在處與爆炸的露營車非常接近。但幸好他們都沒有受傷，只是其中有一位聽力受短暫影響，

德瑞克表示，「這些警察關心納許維爾居民，奮不顧身，全力以赴。要不是他們，我們現在在這裡談論的將不是遺骸，而是可能受害的民眾。」

德瑞克25日晚上證實，警方在炸彈現場附近發現了可能是人體遺骸的組織物。他沒有提供更多相關細節，只重複強調沒有已知人員傷亡，被發現的組織物正在檢查中。

警方稍早說法是炸彈現場附近發現遺骸，但沒有說明遺骸是否與爆炸直接相關、是否屬於作案者或潛在受害者。

儘管爆炸案造成破壞，但最後只有三人受傷。他們都被送醫治療，且均無生命危險。

聯邦調查局特別負責人福斯特(Matt Foster)25日晚上呼籲社會大眾提供線索。他表示，「這也是我們的城市。我們住在這裡、在這裡工作，正盡一切努力想找出誰是爆炸案幕後人物。」