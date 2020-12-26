天災、疫情、聖誕爆炸… 納許維爾2020不平靜

爆炸導致納許維爾許多建築物受損，街頭的地上一片瓦礫。(Getty Images)

對田納西州首府納許維爾來說，今年是格外艱難的一年：先是3月釀成25人死亡的龍捲風 ，5月發生歷來該市最大規模的大停電，持續一整年的新冠疫情 大流行，然後是現在的爆炸事件。

納許維爾25日清晨6時30分左右發生的汽車爆炸案，已被當局認為是「蓄意行為」。市民一覺醒來，發現理當充滿歡樂氣息的聖誕節，竟然變成有數十座建築物因爆炸受損，至少三人受傷，現場還發現屍塊，情緒大受波動。

市長庫珀(John Cooper)宣布全市進入緊急狀態，他25日上午說，「這是納許維爾最艱難的一年。」2020年，納許維爾市遭逢了一次又一次的嚴苛挑戰：3月龍捲風、5月大停電，全年新冠病毒大流行持續蔓延。居住在這座音樂城的市民，現在被迫承受「恐怖聖誕」的驚恐不安。

25日的爆炸案發生在第二大道附近，那條街位在歷史悠久的老城區邊緣。爆炸現場附近的下百老匯街(Lower Broadway)是鄉村音樂愛好者的主要旅遊目的地，平價酒吧林立。

警方發言人亞倫(Don Aaron)指出，納許維爾大都會警察 局危險設備部門當日清晨接獲報案，指一輛露營車很可疑；這輛汽車在6時30左右爆炸。一名警察被爆炸力震倒、另一名警察聽力受損；納許維爾消防發言人普萊森特(Joseph Pleasant)表示，現場有三人送醫。

然而，爆炸的確對當地造成嚴重破壞。附近建築物玻璃被炸飛，目擊者告訴美國有線電視新聞網(CNN)，「街上全部著火，有三輛車被火舌吞沒。第二大道全被炸光了。」

5月強烈風暴 史上最大停電

田納西州中部因一連串強烈風暴「雷暴」來襲，造成逾13萬納許維爾居民被迫停電，是該城市有史以來最大的停電事件之一。當時納許維爾風速高達每小時71哩，倒塌的樹木和電線造成房屋損壞。一名下了班的消防員被樹枝壓死，另有兩人受傷。

3月致命龍捲風 25人喪生

3月初，一連串破壞力強大的龍捲風橫掃納許維爾，許多房屋全毀，造成25人死亡，其中包括五名兒童。納許維爾遭龍捲風重創後，人們搜尋廢墟殘瓦，設法尋找倖存者。當地媒體稱這場天災是「美國多年來發生過的最強烈和最致命的風暴之一」。

龍捲風來襲後不到兩周，新冠病毒疫情逼得酒吧關門、音樂節目被取消。這個舉世聞名、人潮眾多的鄉村音樂之都，變成鬼城。音樂家和活動場所業者設法繼續運轉，為失業員工募款、將舞台借給樂隊使用，讓他們可以網路直播表演並收到一些錢。

幾個月後，儘管疫情仍在持續中，一些旅遊熱點開始重新開放。但11月至今，納許維爾確診病例一直在激增。根據最新數據，納許維爾的新冠肺炎病例總計約6萬5400件，目前有7000例仍待康復，400多人染疫死亡。