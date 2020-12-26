納許維爾驚爆 機場斷網停飛 AT&T大規模斷訊

納許維爾街頭爆炸，當地國際機場一度被緊急關閉，造成航班延遲或取消；圖為在一對情侶在候機大廳查看航班信息。(美聯社)

田納西州納許維爾市(Nashville)市中心在聖誕節清晨發生爆炸案，由於地點靠近一棟美國電話電報公司(AT&T )大樓，大規模影響電信服務；聯邦航空管理局(FAA)也因此暫停飛離納許維爾國際機場 (Nashville International Airport)的航班，直至傍晚仍未完全恢復。

田州樞紐納許維爾國際機場因電信問題而停飛航班，原估計下午2時至3時恢復，不過根據下午3時30分來自機場的推文，部分飛行通道已恢復，但仍有部分通道持續關閉；FAA發言人也未說明何時可恢復正常。

該起爆炸案地點接近AT&T持有的一棟大樓，致使大規模斷訊，波及警察 緊急系統。

AT&T發言人格瑞爾(Jim Greer)表示，納許維爾與鄰近區域的用戶可能因爆炸案損及其設備而遇到服務異常問題，公司已和執法單位聯繫並會盡快恢復服務；不過他並未說明影響範圍。

FAA在聲明中指出，該機場停飛後，飛行員持續與航空交通管制保持聯繫；FAA官網表示，航班停飛是因為ZME頻率中斷，ZME是田州曼斐斯(Memphis)的航空交通管制局，負責掌控高海拔空中飛行區域。

美聯社報導，田州與肯塔基州部分地區電信受到影響，導致用戶網路和手機斷訊，有些警察局通報其911系統因斷訊出現故障。

格瑞爾告訴有線電視新聞網(CNN)，AT&T一處電訊機房受到影響。

CNN報導，通常颶風或天災會影響電信機房運作，這時網路訊號會部分受到影響，但不會完全斷訊。

電信機房通常會有電池和發電機可供電，不過25日的爆炸案可能影響到這些系統，並導致當天電信服務不穩定。

AT&T後來派送行動通信基地台到納許維爾，協助警方並改善無線服務。

目前不清楚AT&T是否為此起爆炸案目標，納許維爾市中心附近也有許多企業、餐館和酒吧區域，但當時尚未營業。此爆炸案導致20多棟建物嚴重受損。

納許維爾市市長庫珀(John Cooper)表示，他認為爆炸時間恰為聖誕節清晨才能降低傷害，他也在推特公布：「25日下午4時30分開始宵禁，直到27日下午4時30分。」