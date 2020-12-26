聖誕節…川普視頻美軍 拜登自宅簡單過
聖誕假期即將卸任的川普總統及準備就任的總統當選人拜登怎麼度過？媒體目擊報導，川普在佛州棕櫚灘打高爾夫，川普稍晚另宣布將用視訊與海外美軍連線，慶祝聖誕，「不歡迎假新聞媒體」報導；拜登伉儷強調，抗疫期間兩人度過聖誕，省略往年的家族聚餐。
「紐約郵報」(New York Post)25日報導，川普目前在佛州海湖莊園度假，被人瞧見聖誕節上午10點，抵達棕櫚灘的「川普國際高爾夫俱樂部」揮桿，陪同他的有參院高層盟友兼老球伴參議員葛理漢；川普當然不忘戴著自己招牌的「讓美國再次偉大」球帽。
快到下午3點，川普在社群媒體推特發文，宣布將與服役海外的美軍連線，簡短致詞，「只是慶祝聖誕而做線上會面—不歡迎假新聞媒體！」除此之外，川普完全沒有提到目前荼毒全國的新冠肺炎疫情。
同一時間，總統當選人拜登又回到度過2020年大多時光的地方，就是德拉瓦州威明頓市自宅，與準第一夫人吉兒共度聖誕。
準第一伉儷聖誕節早晨發布訊息，承認兩人將單獨度假，以往他們通常會舉辦晚餐會，與多達25名親戚相聚，今年因疫情而省略。
拜登表示，夫妻倆很想念親人沒錯，但不相聚是為了保護整個家族平安，希望國人今年也節制族遊，家族聚會人數也減少。
離開華府之前，川普否決掉金額7400億元的國防開支法案，也表示可能拒絕在總金額2兆3000億元的新冠紓困及政府開支法案上簽字。川普何時回返白宮，目前並不清楚，但是按推想，他應會在新年元旦左右返回華府。
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