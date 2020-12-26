聖誕節…川普視頻美軍 拜登自宅簡單過

川普總統與第一夫人梅蘭妮亞24日公布白宮聖誕節賀辭。(取自推特)

聖誕假期即將卸任的川普 總統及準備就任的總統當選人拜登 怎麼度過？媒體目擊報導，川普在佛州棕櫚灘打高爾夫，川普稍晚另宣布將用視訊與海外美軍連線，慶祝聖誕，「不歡迎假新聞媒體」報導；拜登伉儷強調，抗疫期間兩人度過聖誕，省略往年的家族聚餐。

「紐約郵報」(New York Post)25日報導，川普目前在佛州海湖莊園度假，被人瞧見聖誕節 上午10點，抵達棕櫚灘的「川普國際高爾夫俱樂部」揮桿，陪同他的有參院高層盟友兼老球伴參議員葛理漢；川普當然不忘戴著自己招牌的「讓美國再次偉大」球帽。

快到下午3點，川普在社群媒體推特發文，宣布將與服役海外的美軍連線，簡短致詞，「只是慶祝聖誕而做線上會面—不歡迎假新聞媒體！」除此之外，川普完全沒有提到目前荼毒全國的新冠肺炎疫情。

總統當選人拜登與夫人吉兒博士，25日透過推特發表聖誕節視頻，提醒大家疫情嚴重。(取自推特)

同一時間，總統當選人拜登又回到度過2020年大多時光的地方，就是德拉瓦州威明頓市自宅，與準第一夫人吉兒共度聖誕。

準第一伉儷聖誕節早晨發布訊息，承認兩人將單獨度假，以往他們通常會舉辦晚餐會，與多達25名親戚相聚，今年因疫情而省略。

拜登表示，夫妻倆很想念親人沒錯，但不相聚是為了保護整個家族平安，希望國人今年也節制族遊，家族聚會人數也減少。

離開華府之前，川普否決掉金額7400億元的國防開支法案，也表示可能拒絕在總金額2兆3000億元的新冠紓困及政府開支法案上簽字。川普何時回返白宮，目前並不清楚，但是按推想，他應會在新年元旦左右返回華府。