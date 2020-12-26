我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

川普再嚷「發2000元吧 非人民的錯 是中國的錯」

聖誕節…川普視頻美軍 拜登自宅簡單過

編譯潘勛╱綜合25日電
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞24日公布白宮聖誕節賀辭。(取自推特)
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞24日公布白宮聖誕節賀辭。(取自推特)

聖誕假期即將卸任的川普總統及準備就任的總統當選人拜登怎麼度過？媒體目擊報導，川普在佛州棕櫚灘打高爾夫，川普稍晚另宣布將用視訊與海外美軍連線，慶祝聖誕，「不歡迎假新聞媒體」報導；拜登伉儷強調，抗疫期間兩人度過聖誕，省略往年的家族聚餐。

「紐約郵報」(New York Post)25日報導，川普目前在佛州海湖莊園度假，被人瞧見聖誕節上午10點，抵達棕櫚灘的「川普國際高爾夫俱樂部」揮桿，陪同他的有參院高層盟友兼老球伴參議員葛理漢；川普當然不忘戴著自己招牌的「讓美國再次偉大」球帽。

快到下午3點，川普在社群媒體推特發文，宣布將與服役海外的美軍連線，簡短致詞，「只是慶祝聖誕而做線上會面—不歡迎假新聞媒體！」除此之外，川普完全沒有提到目前荼毒全國的新冠肺炎疫情。

總統當選人拜登與夫人吉兒博士，25日透過推特發表聖誕節視頻，提醒大家疫情嚴重。(...
總統當選人拜登與夫人吉兒博士，25日透過推特發表聖誕節視頻，提醒大家疫情嚴重。(取自推特)

同一時間，總統當選人拜登又回到度過2020年大多時光的地方，就是德拉瓦州威明頓市自宅，與準第一夫人吉兒共度聖誕。

準第一伉儷聖誕節早晨發布訊息，承認兩人將單獨度假，以往他們通常會舉辦晚餐會，與多達25名親戚相聚，今年因疫情而省略。

拜登表示，夫妻倆很想念親人沒錯，但不相聚是為了保護整個家族平安，希望國人今年也節制族遊，家族聚會人數也減少。

離開華府之前，川普否決掉金額7400億元的國防開支法案，也表示可能拒絕在總金額2兆3000億元的新冠紓困及政府開支法案上簽字。川普何時回返白宮，目前並不清楚，但是按推想，他應會在新年元旦左右返回華府。

川普 拜登 聖誕節

上一則

宵禁、隔離、關邊界…疫情沸沸揚揚 聖誕冷冷清清

延伸閱讀

川普再籲發2000元 批錯在中國

川普再籲發2000元 批錯在中國
拜登夫婦影片賀節 溫暖呼籲勿群聚

拜登夫婦影片賀節 溫暖呼籲勿群聚

疫情紓困法案陷膠著 川普被拍到在佛州打高爾夫

疫情紓困法案陷膠著 川普被拍到在佛州打高爾夫
2000元紓困方案 波洛西：28日再闖關

2000元紓困方案 波洛西：28日再闖關

熱門新聞

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

2020-12-25 03:00
財政部長米努勤。(美聯社)

米努勤：美國人下周就能領到600元

2020-12-21 10:42
國會20日敲定9000億美元紓困計畫，將為備受新冠病毒疫情打擊的經濟提供最新的援助。（路透）

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

2020-12-20 20:40
眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer，圖)24日早晨迅速推出2000元紓困現金支票提案，卻被共和黨籍眾議員立即擋下。霍耶表示，這項提案與川普的要求吻合。歐新社

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2020-12-24 11:25
川普。（路透）

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

2020-12-22 20:43
國會兩黨經過連日緊急協商，終於在20日晚達成新一輪新冠紓困法案協議，每人將可有一次600元現金，及每周300元的失業補助金等紓困措施。圖為兩黨參議員在參院協商。(Getty Images)

兩黨紓困案達協議 每人600元 每周300元失業津貼

2020-12-21 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了
走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！

走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！
川普再籲發2000元 批錯在中國

川普再籲發2000元 批錯在中國
「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」