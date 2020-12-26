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聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

田州聖誕清晨爆炸 現場疑有屍塊 兇手、動機不明

編譯郭宣含╱綜合25日電
納許維爾市鬧區25日清晨發生RV車爆炸，四周建築物也被震垮。探員在現場搜尋。(美聯社)
納許維爾市鬧區25日清晨發生RV車爆炸，四周建築物也被震垮。探員在現場搜尋。(美聯社)

有「郷村音樂」之都的田納西州納許維爾(Nashville)市區在25日聖誕節清晨，發生強烈爆炸案，一輛停在市中心鬧區路邊的露營車在持續發出「車有炸彈，將在15分鐘後爆炸」的廣播後，突然爆炸；爆炸威力強大，數哩外均可感受震動，多個街區店家窗戶被震破，並造成三人受傷送醫；警方同時表示，現場搜尋到可能是人體組織的屍塊，但尚未公開細節，初步研判此為「蓄意行動」(intentional act)，但兇手與動機仍不明。

聯邦與田州懸賞1萬元，誓言要緝拿做案者到案。

據紐約時報報導，在爆炸發生前40分鐘，警方獲報納許維爾市第二大道(Second Avenue)傳來多次槍聲，警方到場後未發現明顯槍擊跡象，卻發現一輛露營車不斷廣播預錄內容，一名女子的聲音警告15分鐘後炸彈即將引爆，每一次倒數間隔中還會播放音樂。

納許維爾市警方公布爆炸的RV車，25日清晨停在案發現場，爆炸前15分鐘不停重覆廣...
納許維爾市警方公布爆炸的RV車，25日清晨停在案發現場，爆炸前15分鐘不停重覆廣播稱「車內有炸彈，即將爆炸」。(美聯社)

警方立即迅速疏散該區，露營車在清晨6時40分爆炸後，納許維爾市許多民眾感受到震動，煙霧彌漫，爆炸震碎附近多個街區店家與辦公室的窗戶，三人輕傷送醫。 

警方表示此起爆炸為蓄意行動，並持續調查放置炸彈者的身份與動機；警方25日下午公布露營車照片，並表示該車在凌晨1時22分被開到第二大道，停在美國電話電報公司(AT&T)通訊大樓外。

聯邦調查局(FBI)已著手調查，但目前尚未確認嫌犯或動機；警方25日傍晚在記者會上表示，目前仍不清楚爆炸時車內是否有人，因為炸彈威力之大，將車體與內部完全炸毀。警方表示目前無人死亡，不過爆炸碎屑中疑似發現人體屍塊組織。

納許維爾市鬧區25日清晨發生RV車爆炸，市警局公布的爆炸片刻像。(路透)
納許維爾市鬧區25日清晨發生RV車爆炸，市警局公布的爆炸片刻像。(路透)

爆炸後造成該區天然氣管線關閉、AT&T通訊服務中斷，並導致聯邦航空管理局(FAA)暫時停飛納許維爾國際機場(Nashville International Airport)的航班。

納許維爾市長庫珀(John Cooper)表示，他勘查時看到爆炸區嚴重毀損，窗戶玻璃碎裂並四散在人行道、樹木焦黑和水管破裂；至少41個店家財物毀損，還有一棟建築因爆炸倒塌。

不過庫珀表示，幸好爆炸時間為聖誕節清晨，若是發生在平日，後果恐嚴重數倍；他當天也在推特公布：「25日下午4時30分開始宵禁，直到27日下午4時30分。」

田納西州州長比爾李(Bill Lee)表示，他已宣布此案為民間緊急案件，以協助後續重建工作；庫珀認為第二大道需要好些時日才能回歸正常。

FBI曼斐斯(Memphis)辦事處已接手調查，並與州和地方執法單位，以及聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)合作。

納許維爾會議與遊客公司(NCVC)總裁斯皮里東(Butch Spyridon)25日原本懸賞1萬元，以獲得有關此起爆炸案的資訊，之後又將懸賞金額上調至2萬5000元。

川普總統發言人談到此起爆炸案時，感謝第一線人員協助，並為傷者祈福，並表示總統會持續了解此案；正副總統當選人拜登與賀錦麗也在下午表示，感謝前線人員協助，盼望傷者迅速康復。

納許維爾市鬧區25日清晨發生RV車爆炸，四周建築物也被震垮。探員在現場搜尋。(美...
納許維爾市鬧區25日清晨發生RV車爆炸，四周建築物也被震垮。探員在現場搜尋。(美聯社)

來源：YouTube

田納西州 聖誕節 AT&T

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