聖誕「預吿式自爆」：田州「露營車炸彈客」大追緝

（路透）

「如果你聽得到這則語音訊息...請馬上逃命！炸彈要爆了。」田納西州的首府納什維爾市，25日清晨6點30分發生一起「陰謀爆炸案」：一輛停在市中心的白色露營車，聖誕節 清晨不斷自動廣播著「自爆預告」，並以電腦合成聲於6點15分開始爆炸倒數，接著就在準點狀況下，炸出一個數十公里外都能目視的巨大火球。儘管爆炸案發生在鬧區，但時逢聖誕節清晨且自爆車輛不斷發出警告倒數，因此周邊居民大多成功撤離，爆炸事件僅三人輕傷；警方事後雖發現「不明屍塊」，但尚未確定是人類遺骸。目前納什維爾周邊正封鎖宵禁，但無論是地方警察 還是FBI，事前都沒有收到任何犯罪預警與動機宣告，因此「謎之炸彈客」究竟是誰？無端自爆卻提前警告究竟所為何事？也引發了美國南方各州重案追兇總動員。

傷害降最低 是幸運或故意？

納什維爾的爆炸案，發生在首府市中心的「第二大道」與「商業街」的AT&T 電信大樓門外，該區本是納市最熱鬧的街區，但因為時逢聖誕節當日、疫情高峰與隆冬清晨的關係，事發街上幾乎沒有店家與行人，這也幸運地──或故意地──使最終傷害降至了最低。

警方表示，肇案的「自爆卡車」是一輛白色舊式露營車。根據市區監視器的比對，該車是在25日清晨就開進了納什維爾，但具體是什麼時間才停靠就位？駕駛的特徵為何？直到26日凌晨警方的比對都還沒有線索。

該車停在第二大道後，清晨6點左右，納什維爾警方就接到了不明報案，宣稱在AT&T大樓「聽到了槍戰槍響」，但匆匆趕赴現場的警察隊伍卻沒有發現任和開槍跡象，反而發現了這輛「可疑違停」。

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不料，當警方與街上的目擊者開始朝車輛接近時，這輛駕駛座無人的白色露營車，卻突然開始「廣播講話」，並以電子合成的女性聲音，從車內大聲廣播：

「現在馬上撤離！這裡有炸彈，炸彈在這輛車上，馬上會爆炸。」

露營車大聲講話，甚至還預告自爆的狀況，讓現場警察與街坊鄰居極為錯愕，但露營車不給眾人反應時間，就馬上宣布：

「自爆倒數現在開始，你們還有15分鐘逃命」

目擊市民向地方大報「田納西人報」表示：露營車大概在6點15分開始擴大示警，並發出令人毛骨悚然的「讀分」倒數，

「如果你聽得到這則語音訊息...請馬上逃命！炸彈要爆了，你還有13分鐘。」

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雖然炸彈客在自爆之前，明白地留下了15分鐘的撤離指示，但對於錯愕且毫無準備的市警來說，這麼短的倒數時間，根本不夠召集防爆小組。因此值班指揮官只能當機立斷，馬上下令現場警察「逐戶通報撤離市民」，試圖在最短時間內把人命傷害降到最低。

「倒數計時廣播得非常大聲...雖然有點怪，但我必須坦誠地說：這個炸彈客給了平民蠻充足的逃命空間。」

受災戶：清晨4點半有連續槍響

幸運撤離，但自家閣樓公寓被炸得半毀的的對街居民威廉斯（Betsy Williams），向《田納西人報》表示：雖然警方沒有查到任何槍戰的跡象，但他們一家當天卻在清晨4點30分，就被「槍彈的連續射擊聲」驚醒，這段分成好幾波、沒有其他衝突聲響的開火槍聲（可能是對空鳴槍，但目前已無法查證），讓眾人不得安寢，沒想到不久之後就出現自爆廣播。

因為自爆露營車的廣播實在太吵太尖銳，大部分的居民都嚇得馬上逃命，並撤離到附近的體育館。之後，威廉斯一家以為「倒數時間好像差不多了...沒爆炸的話應該只是惡作劇」，所以逕自離開避難地，意圖步行回家收拾行李──誰知說時遲那時快，清晨6點30分，白色露營車仍準點自爆，除了直接炸毀事發街區外，更炸出了一個十多公尺高的巨型火球，就連數十公里外的高速公路都能感受到巨響，並目擊了誇張的刺眼火光。

所幸冒險回家的威廉斯一族當時仍在半路上，除了目睹自家被炸到外露之外，全族與家裡的貓都平安沒有受傷。

（美聯社）

（美聯社）

找到「不明屍塊」 仍無法確定是否為人類

由於撤離封鎖線的成功疏散，除了被一名震波沖飛的警察...等周邊3人輕傷之外，截至26日清晨為止，全案並沒有人員死亡。唯案後火場清點時，警方鑑識組於爆炸周邊發現了「不明屍塊」，僅管懷疑是人類的肌肉組織，但該殘骸仍須確認、尚無法判斷身份或是何種生物。

「從聯邦政府到地方警局，各級執法單位事前都沒有收到犯罪預警...目前我們還沒能鎖定任何嫌犯設定、犯罪動機...整起事件，對大家來說都是徹頭徹尾的『意外突襲』。」

事發之後，田納西州與納什維爾市政府，也聯手各級警隊與FBI，即刻封鎖了納什維爾——除了全城緊急宵禁，市區聯外的快速幹道也都全面封閉——與此同時，由於爆炸案發生在AT&T電信大樓外，據稱破壞了的的AT&T的訊號交換設備，因此以田納西為首的美國南方各州，也一度出現了大規模的「電信塞車」，各種電信、網路、有線電視訊號都受到了程度不等的斷訊損害。

直到周六清晨，FBI都還沒有完成嫌犯的設定比對，警方僅對外公布一張「白色箱型車的監視器照片」，但車牌、車型、駕駛人特徵或車輛資料與註冊行跡，受限於聖誕節與錯愕突襲的各級警方都還完成清查，整起炸彈自爆事件亦因此無法定性，尚不知是否與「本土恐怖攻擊」有關。