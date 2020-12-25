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疫情寶寶來了! 3月起居家避疫後 首波嬰兒潮降臨

記者顏伶如／綜合報導

美國各州因為新冠疫情爆發，今年3月陸續推出居家避疫規定後，外界便預測「疫情嬰兒潮」可能在年底出現，屆時醫院產房恐將忙不過來；華盛頓郵報24日報導，這些在家「閉關」懷孕的婦女如今紛紛在疫情持續蔓延之際生產，第一波「疫情嬰兒潮」已經降臨。

12月8日在佛羅里達州彭薩科拉(Pensacola)出生的男嬰艾特拉斯(Atlas)，被27歲母親凱蒂‧杜布森(Katy Dobson)及親戚開玩笑稱為「疫情寶寶」，因為他在娘胎整整38周一直到出生，都在疫情期間。

杜布森的31歲丈夫沃克(Aaron Walker)是刺青師傅，早在佛州3月30日開始規定居家避疫前，就已不出門。杜布森受訪時笑著說，丈夫成天在家，「那一周就懷孕了」。

「疫情嬰兒潮」在全美各地規模如何，目前仍然無法確知。根據媒體報導，疫情衝擊讓民眾對於未來充滿不確定感，可能因此延後生小孩的打算。

波士頓布萊根婦女醫院(Brigham And Women's Hospital)等醫院組織，以及紐約布魯克林助產士協會(Brooklyn Homebirth Midwifery in New York)等機構，都接到預產期產婦在今年12月或明年1月爆增的狀況。

助產士組織「溫柔生產」(Birthing Gently)統計資料顯示，紐約、波士頓、北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)等地，今年12月與明年1月即將臨盆的孕婦人數，一年之前同期增加大約三成。

再過半年後，美國疾病防治中心(CDC)旗下的國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)將公布2020年底的全美人口出生統計報告，「疫情嬰兒潮」狀況如何屆時將有具體數字；但報導指出，疫情期間懷孕的婦女，妊娠期的體驗與現代歷史上其他時期的孕婦非常不同，懷孕期間較為孤單，但相對的也擁有較多隱私，置身環境相對舒適。

杜布森說，娘家位於250哩之外的阿拉巴馬州布明罕(Birmingham)，父母因疫情無法就近照料。她說，懷孕期間一度必須臥床休養，「所有事情都是我先生一肩挑起」。

杜布森表示，生產之前完全沒有參加任何產婦課程，沒有舉行「產前派對」(baby shower)，親朋好友改為直接寄禮物或禮物卡給她。她說，因為家裡網路太差，就連透過Zoom舉辦產前派對都辦不到。

她說，弟弟雖然也至在彭薩科拉，但懷孕期間只跟弟弟見過兩次面。她說，懷孕34周時，弟弟戴著口罩過來探望她，遠遠站在車庫車道，對她說了一句：「哇，妳肚子真大！」

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