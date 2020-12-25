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CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

英專家：新變種病毒恐已遍布歐洲 德國也發現首例

編譯中心╱綜合24日電
英國出現的變種新冠病毒，恐已傳播到歐洲列國；圖為在英法海底隧道入口，巴士停車讓乘客接受檢查。(Getty Images)
英國出現的變種新冠病毒，恐已傳播到歐洲列國；圖為在英法海底隧道入口，巴士停車讓乘客接受檢查。(Getty Images)

倫敦帝國學院(Imperial College London)教授兼傳染病流行病學家佛格森(Neil Ferguson)24日表示，在英國發現的快速傳播新變種病毒，「幾乎可以確定」已經遍布「絕大多數」歐洲國家。德國當局當日則公布，新變種病毒已在德國現蹤。

身兼「英國緊急情況科學顧問小組」(SAGE)屬下「新興呼吸道病毒威脅顧問小組」(Nervtag)成員，佛格森(Neil Ferguson)也表示，新變種病毒「現在到處都有」，但他預期防疫等級升至第四級將帶來有利影響。

據報導，佛格森透過視訊向參加國會下議院「科學與技術委員會」(Science and Technology Committee)會議的議員表示：「像丹麥這樣傳染率相對低的小國家，都出現十起新變種病毒病例，我認為幾乎可以確定，目前新變種病毒就算不是遍布所有歐洲國家，也傳播到絕大多數的歐洲國家。」

一度因為違反防疫規定而辭去英國緊急情況科學顧問小組職務的佛格森說：「現在學校關閉了，整個國家接近封城狀態。」聖誕假期期間接觸率會更低。他預期未來兩周將會看到確診人數的曲線轉為平緩。

德國24日證實已出現感染英國變種新冠病毒的患者，圖為柏林機場候機大廳。(歐新社)
德國24日證實已出現感染英國變種新冠病毒的患者，圖為柏林機場候機大廳。(歐新社)

德國巴登符騰堡邦(Baden-Wuerttemberg)衛生廳24日表示，在英國迅速傳播的新冠病毒新變種，首度在德國現蹤；感染者20日從倫敦希斯羅機場(Heathrow)飛往法蘭克福探親，抵達時病毒檢測呈陽性。

當局在一份聲明中說，柏林一間實驗室對病毒樣本進一步基因分析，得到的結果是名為B.1.1.7的變種病毒，「這是德國第一起已知病例」。

這名感染者後來出現輕微症狀，由家人開車從機場接送，在家中隔離，與患者有密切接觸的三人也在隔離當中。

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