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CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

佛奇：90%接種率才能群體避疫結束疫情

記者胡玉立／綜合報導
國家過敏與傳染病研究院院長佛奇24日表示，要想實現全民免疫，需要90%的美國民眾接種新冠疫苗。(美聯社)
國家過敏與傳染病研究院院長佛奇24日表示，要想實現全民免疫，需要90%的美國民眾接種新冠疫苗。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)免疫防治諮詢委員會在12月初原本建議讓8500萬名非醫療必要行業工人優先接種新冠疫苗，部分理由是他們有很大比率為非裔和拉丁裔；此議一出，即遭強烈反彈，導致委員會本周投票修改建議，下階段優先接種對象為75歲以上人士(約2000萬人)和一線工作人員如消防員、教師及雜貨店員等(約3000萬人)。

與此同時，首席傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)表示，全國接種率可能需要達到70%至90%，才能實現群體免疫，結束疫情大流行。醫界最初說法是，群體免疫人口達60%或70%，生活才可能恢復正常。佛奇承認，他已將估計值向上修正。

●CDC改口：下一波，75歲以上優先施打

CDC免疫防治諮詢委員會(Advisory Committee for Immunization Practices)月初建議非醫療必要工人先接種疫苗的理由是，許多必要行業的族裔及少數族群所佔比率過高，且約四分之一必要工人屬低收入家庭；但此議隨即引發醫療專家激辯，反對者指出，若不能將年齡考量置於族裔考量之前，會導致國人不必要的死亡。

普林斯頓大學生物倫理學教授辛格(Peter Singer)24日表示，為最脆弱人群接種疫苗是合理的，但他不同意諮詢委員會最初的建議，直指那「很荒謬」。

辛格說，少數族裔處境不利，不代表這些社區會有更多人死亡；平權不能作為疫苗優先分發的依據。

CDC免疫防治諮詢委員會日昨投票修改決議並已送交CDC主任，作為各州指南以制定其疫苗接種計畫，但各州衛生部門對於誰該優先接種，作法仍可能各異。

根據CDC建議，新冠疫苗第一優先接種對象是醫護人員和療養院居民(約2400萬人)，下一階段優先接種對象是2000萬名的75歲以上長者和3000萬名的一線必要工人，包括消防員、警察、學校教職人員、糧農業和製造業工人、典獄所人員、郵政人員、公共交通人員和雜貨店工人。

在這些群體之後輪到65歲至74歲人士(約3000萬人)和年齡16歲至64歲之間、患有肥胖症和癌症等醫療狀況者(約1.1億人)，因為他們染疫風險更高；以及其他約5700萬名必要行業工人，包括各類食品服務和公用事業工人、法律金融和媒體業工作者。

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