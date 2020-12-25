超級傳播者 俄勒岡1人染疫還上班 致7死數百人隔離

俄勒岡出現新冠病毒超級傳播者，當事人染疫後堅持上班，結果導致數百人被隔離；圖為波特蘭市一名醫護人員接種新冠疫苗。(美聯社)

俄勒岡州 道格拉斯郡(Douglas County)上周傳出兩宗新冠肺炎疫情 大型爆發事件，導致七人死亡，恐有數百人染疫、目前都在隔離中；當地公衛官員指出，這全都是來自一名「超級傳播者」，他在染疫後仍不斷工作才導致其他人感染。

當地官員表示，該名「超級傳播者」在上班期間就已出現新冠肺炎的感染症狀，隨後病毒檢測結果呈現陽性；根據「俄勒岡人報」(The Oregonian)22日的報導，這兩起大宗感染事件在經過追蹤後發現可能源自於該名超級傳播者，數百名居民被迫強制隔離。

道格拉斯郡衛生局官員丹尼霍夫(Bob Dannenhoffer )在24日發表的聲明中說：「其中一起大爆發已經造成七人死亡；另外一起則牽涉300多人和家庭，他們都還在隔離。我們無法想像這些人的情緒有多麼憤慨，只能對他們表示同情。」

基於隱私原則，當地衛生官員並未透露該名超級傳播者的身分，以及其工作地點。

據稱，自疫情爆發以來，道格拉斯郡已有37人染疫病逝，至少1315人曾經確診；前述所提及的其中一起大爆發事件中的死亡人數，就佔當地疫情爆發後死亡總數的近五分之一。

根據約翰霍普金斯大學(JHU)的統計，俄勒岡州目前死亡人數為1415人，累積確診人數為10萬6821人；而11月至12月期間單日確診案例的增長，更是堪稱疫情爆發後最甚。

上周俄州政府正式宣布，包含道格拉斯郡和其他28個轄區都被列為「風險極高」的地區。

該州州長凱特‧布朗(Kate Brown)最近更延長全州緊急狀態至明年3月3日，許多室內活動如用餐、大型聚會和商業行為都會持續受到管制，民眾進出公共場合也都必須戴上口罩。

自大型爆發事件後，婚禮和假期等聚會活動都再次受到關注；公衛專家也警告，出現病症仍執意要工作的人，恐怕是在助紂為虐。

此外，當地諸多防疫管制政策也引發許多民眾不滿；在21日的抗議活動中，示威者們還企圖破門闖入議會大廈。