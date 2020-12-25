不聽勸不怕死 ! 全美8450萬人擬聖誕出遊 比感恩節出遊人還多

聖誕節假期預期有8450萬美國人出門旅行，遠高於感恩節；圖為佛羅里達州邁阿密國際機場，24日有很多乘客候機。(Getty Images)

全美逾8450萬人擬在年終聖誕假期期間出遊，可能超越感恩節出遊的人數；雖然聯邦疾病防治中心(CDC )建議民眾今年延後佳節出遊改待在家，但23日仍有119萬人通過機場 安檢搭機出遊，不僅國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)深表憂心，公衛專家和州長也紛紛在聖誕節 前夕再次呼籲要做好防疫措施。

●CDC警告：延後出遊待在家中

新冠病毒在全國蔓延，但還是有數千萬美國人計畫在聖誕季出遠門；哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，今年聖誕節出遊人潮恐更勝感恩節，當時有逾5000萬名旅客通過聯邦運輸安全局(TSA)在機場的安檢站。

公衛專家預估，今年聖誕節出遊人數會比感恩節期間多3450萬人。

「出遊可能增加您傳播與得到新冠肺炎的風險。」CDC在23日更新聲明中指出，「CDC持續建議延後出遊並待在家中，這是今年保護自己與他人的最佳方式。」

●機場人潮 創3月疫情爆發新高

不過23日仍有119萬名旅客通過美國機場安全檢查站，雖然比去年減少40%人潮，但仍創下3月中疫情爆發以來的單日新高。

佛奇24日過80歲大壽，他說他和妻子會透過Zoom與孩子共享生日與佳節，但他非常擔心聖誕節和新年的出遊人潮；他告訴華盛頓郵報(WP)：「我們有大麻煩了，看看那些數字，這些數字非常誇張。」

匹茲堡大學醫學與流行病教授哈里森(Lee Harrison)表示：「我們現在處於非常艱難的情況，民眾就是不在意公衛指南，聖誕節出遊人數就是證據。」

聖誕節假期預期有8450萬美國人出門旅行，圖為24日在底特律機場，乘客在辦理登機手續。(路透)

●專家憂心 聖誕節後更多人染疫

醫療專家、多州州長和地方衛生當局紛紛在12月節日前發出最後的請求，呼籲民眾注意防疫。

急診醫師溫麟衍(Leana Wen)表示，她比較不擔心民眾在節日搭機旅遊，反而比較憂心這些人到達目的地後的活動；如果民眾長時間沒戴口罩齊聚在室內，可能會有很多人染疫，畢竟現在新冠病毒在國內四處傳播。

賓州州長沃夫(Tom Wolf)在推特分享防疫建議，包括出家門後不管待室內外都要戴口罩，以及避免與家中以外的人閒晃等；新墨西哥州長米歇爾·盧楊·葛理申(Michelle Lujan Grisham)則表示：「沒有聚會值得你和你的摯愛冒上生命危險。」