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「領導人就要最後吃飯」多位議員拒先打疫苗

接種進度慢…美民眾仍在猶豫 是疫苗最大挑戰

編譯林育正／綜合23日電
政府雖然訂下在年底前，讓2000萬名民眾接種疫苗的目標，不過目前進度遠遠落後。圖為14日肯塔基州的醫院為第一線工作人員施打輝瑞疫苗。(美聯社)
政府雖然訂下在年底前，讓2000萬名民眾接種疫苗的目標，不過目前進度遠遠落後。圖為14日肯塔基州的醫院為第一線工作人員施打輝瑞疫苗。(美聯社)

政府雖然訂下在年底前，讓2000萬名民眾接種疫苗的目標，不過目前進度遠遠落後；根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，截至23日東岸時間早上9時，僅注射了略超過100萬劑疫苗。

多倫多大學教授、傳染病學家波哥(Isaac Bogoch)點出疫苗接種人數的關鍵：「當世界上其他國家疫苗不足時，美國最大的挑戰卻是民眾猶豫要不要接種。」

輝瑞藥廠(Pfizer)和莫德納(Moderna)疫苗通過緊急使用授權後，目前配送出超過946萬劑；但若要搶在今年最後一周接種1900萬人的任務，平均每天須有逾200萬人接受注射。

神速任務(Operation Warp Speed)負責人史勞伊(Moncef Slaoui)表示：「疫苗接種速度的確比預期的還慢，但我們要幫助各州加快腳步。」但他也坦承，今年完成2000萬人接種的目標已「不可能達成」。

不過國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)說，若政府未能在年底前達標，希望民眾能理解，疫苗在物流配送上的難度極高。

他說：「老實說，10幾天前輝瑞疫苗才通過緊急授權，一周後莫德納也接著通過，目前的速度已經讓我感到很驚訝了。透過神速任務配送疫苗至各州，我相信效率有目共睹。」

在整個作業過程中不只要製造足夠疫苗，各地還必須有足夠的針頭和注射器；此外，相關人員也須接受訓練，學習如何儲藏與注射疫苗。以輝瑞疫苗為例，就必須儲存在華氏負94度的低溫。

在上周就曾發生疫苗必須退貨的事件；約3000劑送往加州和阿拉巴馬州的疫苗就因配送過程中，儲存溫度因不明原因驟降，而必須退回藥廠。

此外神速任務中負責物流配送的陸軍上將佩爾納(Gustave Perna)也坦承，曾出現疫苗未能在預定時間，運送至指定目的地的錯誤。

醫療顧問公司Premier副總、藥師蘇米‧薩哈(Premier)也說，配送疫苗對醫療體系來說是「全新的領域」。波哥也說，能將大量疫苗配送至各地藥局、醫院等主要醫療網絡已「非常讓人驚訝」。

疫苗 阿拉巴馬州 聯邦疾病防治中心

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