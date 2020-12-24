我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

「領導人就要最後吃飯」多位議員拒先打疫苗

源自南非 英現第2種新冠變種 CDC：無法確認是否入境美

編譯陳韻涵／綜合23日電
英國23日宣布發現第二種變種新冠病毒，這種來自南非的變種病毒更具傳染力。圖為倫敦街頭貼出的提醒民眾警愓病毒危害性的告示。(Getty Images)
英國23日宣布發現第二種變種新冠病毒，這種來自南非的變種病毒更具傳染力。圖為倫敦街頭貼出的提醒民眾警愓病毒危害性的告示。(Getty Images)

英國23日宣布發現第二種變種新冠病毒，這種來自南非的變種病毒更具傳染力，讓南非從一天新增3000起確診，暴增至一天9500起；英國政府已祭出旅遊禁令，呼籲過去兩周到過南非的人自我隔離；美國聯邦疾病防治中心(CDC)也表示，正密切監控這個新的變種病毒。

英國之前發現新冠的第一個變種病毒疾病傳染力增加70%；但英國衛生大臣韓考克(Matt Hancock)23日下午召開記者會表示，在英國又發現了一種更具有傳染力的新變種病毒，感染的兩例都曾到過南非。

來源：BBC YouTube頻道

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，正密切監控在英國發現的第二種變種新冠病毒「501Y.V2」；但無法確認緣自南非的變種病毒是否已到達美國。

新的變種病毒在年輕族群間迅速擴散，是造成南非第二波強勁確診趨勢的主因。

專家預測，始於南非的變種病毒，與目前肆虐英國的病毒不同，後者的傳染率超過70%，比最初發現的新冠病毒傳染率還要高。

英國衛生當局23日宣布，稱變種病毒為「501Y.V2」，最初於18日在南非發現，目前已在英國擴散。

英國、德國、瑞士、土耳其、以色列和印度洋群島國家模里西斯(Mauritius)已經禁止來自南非的航班停靠，以避免變種病毒擴散，美方尚未跟進。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

南非航空(South African Airways)早在4月便停飛約翰尼斯堡往返紐約的商業航班，美國目前也沒有航空公司直航南非；南非政府則早在10月便已禁止國際航空旅遊，作為新冠肺炎防疫措施的一部分。

約翰霍普金斯大學統計，截至23日，南非至少95萬4258人確診、已知2萬5657人死亡。12月初，南非每日新增病例從不及3000例，飆至超過9500例，其中確診變種病毒的比率高達90%，至少8500人住院，高於南非第一波尖峰時的8300人住院情況。

英國透過隨機採檢，目前已發現兩例感染變種病毒的個案，這兩位病患近幾周都曾去過南非；隨機採檢的確診率約落在10%，此二例透過隨機採檢發現，顯示他們可能被不同的旅客傳染，即英國可能已經有更多變種病毒確診病例。

英國衛生部長23日證實，「高度關切」在英國發現的另一種變種新冠病毒。衛生大臣漢考克(Matt Hancock)表示，政府將對來自南非的旅客實施新的旅遊禁令，呼籲前兩周自南非返英者自主隔離兩周。

英國23日宣布發現第二種變種新冠病毒，美國衛生專家認為美國可能已經存在。圖為在紐...
英國23日宣布發現第二種變種新冠病毒，美國衛生專家認為美國可能已經存在。圖為在紐約甘迺迪機場，旅客全幅武裝走出機場。(Getty Images)

南非 英國 聯邦疾病防治中心

上一則

新冠疫情難敵新年假期 5天逾500萬人搭機

下一則

繼反對紓困案後 川普又否決國防授權法 恐遭國會推翻

延伸閱讀

英變種病毒傳入新加坡 17歲公民確診

英變種病毒傳入新加坡 17歲公民確診
新冠肺炎變種病毒 入侵以色列愛爾蘭

新冠肺炎變種病毒 入侵以色列愛爾蘭
快看世界／變種新冠病毒 能傳播多快、多遠？

快看世界／變種新冠病毒 能傳播多快、多遠？
英國又發現新變種病毒 感染者有南非旅遊史

英國又發現新變種病毒 感染者有南非旅遊史

熱門新聞

阿拉斯加州首府朱諾發生醫護人員施打輝瑞藥廠的新冠疫苗後，出現嚴重過敏反應的案例。圖為民眾16日在安格拉治的阿拉斯加醫療中心接種疫苗。(美聯社)

美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房

2020-12-17 02:29
規模9000億的新紓困法案幾近達成協議，包括發放第二張聯邦紓困支票。(美聯社)

9000億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金

2020-12-17 02:30

1張圖看疫情：全球破7800萬確診 美逾32.2萬死

2020-12-23 03:00
參院當務之急是在年底前通過新一輪紓困法案。(美聯社)

川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋

2020-12-17 22:50
美國總統川普。路透

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

2020-12-16 07:57
財政部長米努勤。(美聯社)

米努勤：美國人下周就能領到600元

2020-12-21 10:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎
裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報