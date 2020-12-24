源自南非 英現第2種新冠變種 CDC：無法確認是否入境美

英國23日宣布發現第二種變種新冠病毒，這種來自南非的變種病毒更具傳染力。圖為倫敦街頭貼出的提醒民眾警愓病毒危害性的告示。(Getty Images)

英國 23日宣布發現第二種變種新冠病毒，這種來自南非 的變種病毒更具傳染力，讓南非從一天新增3000起確診，暴增至一天9500起；英國政府已祭出旅遊禁令，呼籲過去兩周到過南非的人自我隔離；美國聯邦疾病防治中心 (CDC)也表示，正密切監控這個新的變種病毒。

英國之前發現新冠的第一個變種病毒疾病傳染力增加70%；但英國衛生大臣韓考克(Matt Hancock)23日下午召開記者會表示，在英國又發現了一種更具有傳染力的新變種病毒，感染的兩例都曾到過南非。

來源：BBC YouTube頻道

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，正密切監控在英國發現的第二種變種新冠病毒「501Y.V2」；但無法確認緣自南非的變種病毒是否已到達美國。

新的變種病毒在年輕族群間迅速擴散，是造成南非第二波強勁確診趨勢的主因。

專家預測，始於南非的變種病毒，與目前肆虐英國的病毒不同，後者的傳染率超過70%，比最初發現的新冠病毒傳染率還要高。

英國衛生當局23日宣布，稱變種病毒為「501Y.V2」，最初於18日在南非發現，目前已在英國擴散。

英國、德國、瑞士、土耳其、以色列和印度洋群島國家模里西斯(Mauritius)已經禁止來自南非的航班停靠，以避免變種病毒擴散，美方尚未跟進。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

南非航空(South African Airways)早在4月便停飛約翰尼斯堡往返紐約的商業航班，美國目前也沒有航空公司直航南非；南非政府則早在10月便已禁止國際航空旅遊，作為新冠肺炎防疫措施的一部分。

約翰霍普金斯大學統計，截至23日，南非至少95萬4258人確診、已知2萬5657人死亡。12月初，南非每日新增病例從不及3000例，飆至超過9500例，其中確診變種病毒的比率高達90%，至少8500人住院，高於南非第一波尖峰時的8300人住院情況。

英國透過隨機採檢，目前已發現兩例感染變種病毒的個案，這兩位病患近幾周都曾去過南非；隨機採檢的確診率約落在10%，此二例透過隨機採檢發現，顯示他們可能被不同的旅客傳染，即英國可能已經有更多變種病毒確診病例。

英國衛生部長23日證實，「高度關切」在英國發現的另一種變種新冠病毒。衛生大臣漢考克(Matt Hancock)表示，政府將對來自南非的旅客實施新的旅遊禁令，呼籲前兩周自南非返英者自主隔離兩周。