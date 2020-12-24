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泳將孫楊禁賽8年裁定撤銷 發回體育仲裁法庭重審

編譯盧炯燊郭宣含／綜合報導
孫楊2016年8月8日在巴西舉行的奧運會上獲得200公尺自由泳冠軍後笑逐顏開。(美聯社)
孫楊2016年8月8日在巴西舉行的奧運會上獲得200公尺自由泳冠軍後笑逐顏開。(美聯社)

言行常引爭議的中國奧運金牌泳將孫楊，因未能遵守世界反興奮劑機構(World Anti-Doping Agency，WADA)的規定，今年2月28日遭國際體育仲裁法庭(CAS)裁定禁賽八年；本案23日峰迴路轉，WADA證實，瑞士聯邦最高法院扭轉孫楊的八年禁賽令，裁定此案二次送回CAS，並由不同法官審理；孫楊極有希望參加明年舉行的東京奧運會。

根據紐約時報報導，禁賽事件出現轉機，是因為孫楊團隊律師對CAS三人小組主席、義大利法官佛拉第尼(Franco Frattini)提出異議，提供證據質疑佛拉第尼曾在社群媒體上發表涉及中國種族歧視的言論，影響判決公正性。

裁決 對孫楊案內容不作評論

案件能在瑞士聯邦最高法院翻盤也相當罕見，該院一年約400件仲裁和上訴案中，大概只會有一件成功扭轉裁決；新華社報導，29歲的孫楊在瑞士的律師團隊已收到瑞士聯邦最高法院駁回CAS將孫揚禁賽的判決結果。

值得注意的是，瑞士聯邦法庭的裁決主要是針對CAS小組主席提出質疑，對孫楊案的實質內容不作任何評論。

孫楊出道以來，一直是爭議性人物，不僅多次捲入興奮劑爭議，甚至和其他選手發生糾紛；在2016年的里約奧運會上，澳洲泳將霍頓(Mack Horton) 在孫楊奪冠時，不認為他有資格與清白的游泳運動員一起比賽，去年光州游泳世錦賽甚至拒絶與孫楊同登領獎台合影及握手；2014年5月孫楊被檢驗出服用興奮劑，遭中國反興奮劑中心(CHINADA)禁賽三個月。

新華社報導，孫楊頗有個性，2013年曾爆出無照駕駛、全運會不歸隊訓練等爭議；當時新華社還勸告孫楊雖有天賦，但應誠實做人；另外，除了抗藥風波，也曾因個人感情與啟蒙教練反目，2014年9月在仁川亞運後批評日本國歌，險釀成外交事件。

CAS今年2月發現，三度奪得奧運金牌的孫楊2018年9月拒絕配合藥檢並發生衝突，在國際泳總(FINA)僅對孫楊發出警告後，WADA上訴至國際體育仲裁法庭。

重審 孫楊有望參加東京奧運

孫楊面臨國際體育仲裁法庭的二次聽審，可能對他參加因新冠疫情而延後至明年7月的2020年東京奧運，帶來一線希望。

根據紐約時報報導指出，現年62歲的佛拉第尼自2014年便擔任義大利CONI體育司法高等法院成員，他曾批評一部影片中的折磨小狗的亞裔女子是「黃臉中國怪物」，並譴責中國容忍此恐怖行為。

孫楊律師提出異議後，瑞士法院似乎因此改變裁決；WADA23日在聲明中指出，其獲悉瑞士聯邦最高法院裁決，支持改判2月對孫楊裁決的請求，WADA在聲明指出：「瑞士聯邦最高法院裁決支持挑戰CAS小組主席的訴訟，且對此案內容不予置評。」

WADA表示，其在CAS裁決中顯然保有贏面，因該機構得以證明根據「世界反興奮劑條例」，國際泳總的初步判決在許多面向有誤；WADA表示，一旦此案重回到CAS，該機構會繼續陳述此立場。

WADA的聲明指出：「目前本機構尚未收到法院完整的裁定理由，因此不會做出進一步評論。」

孫楊禁賽事件出現轉機，是因為義大利籍法官佛拉第尼被指曾在社群媒體上發表涉及中國的...
孫楊禁賽事件出現轉機，是因為義大利籍法官佛拉第尼被指曾在社群媒體上發表涉及中國的種族歧視言論，影響判決公正性。(取自義大利政府官網)
國際體育仲裁法庭(CAS)秘書長Matthieu Reeb今年2月28日宣布對中...
國際體育仲裁法庭(CAS)秘書長Matthieu Reeb今年2月28日宣布對中國金牌泳將孫楊禁賽八年案的裁定。(Getty Images)

東京奧運 中國 紐約時報

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