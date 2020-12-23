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吃外賣、每日Zoom聯絡 兩黨溫和派「化分歧」推動紓困案

編譯郭宣含／綜合22日電

11月3日選舉結束後，國會中間派便改變努力方向，希望促成新一輪新冠疫情紓困案；「今日美國報」(USA Today)22日報導，最後紓困案在義大利麵聚餐和無數個Zoom視訊中誕生。

這一切的起頭是民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)致電，向共和黨的蘇珊．柯林斯(Susan Collins，緬因州)賀喜連任成功，曼欽持續告訴其他參議員應該著手推動紓困案，最後促成11月17日的義大利麵晚餐。

共和黨聯邦參議員莉莎．穆考斯基(Lisa Murkowski，阿拉斯加州)11月17日在自家舉辦晚宴，邀請共和黨籍的柯林斯、羅穆尼(Mitt Romney，猶他州)、民主黨的曼欽和華納(Mark Warner，維吉尼亞州)等人，眾人交換意見與策略，將原本窒礙難行的討論變成法律文字，並給出實際議案，而非空談想法。

曼欽表示，他們邊吃外帶義大利麵邊討論紓困案，最後這餐由華納買單；隨後他們幾乎每天開Zoom視訊會議並妥協提案內容，最後眾院「問題解決核心小組」(Problem Solvers Caucus)也加入協商。

曼欽告訴「今日美國報」，真正推動參議員再次協商紓困案的是大家坐下來談，而非只和自己的幕僚對話；他說，協商時不用喜歡對方或和對方共進晚餐，但是必須一起合作，明白彼此歧見所在。

另一個促成紓困案的契機是眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)，她4日一改先前堅持，同意接受比較小的紓困金額，因為她認為當前已有改變大局的新總統和新冠疫苗出現。

穆考斯基表示，雖然溫和派可能失去議案的「控球權」，但他們滿意最終結果；參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也認為此作法能解開僵局。

紓困金 西維吉尼亞州 參議員

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