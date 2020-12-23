拜登允翻轉川普移民政策 暫停驅逐移民

總統當選人拜登22日在記者會上表示，1月20日就職後，處理移民問題將是優先要務之一。 (Getty Images)

總統當選人拜登 22日指出，他1月20日就職後，處理移民 問題將是優先要務之一；他也說，推翻川普任內限縮外籍人士申請庇護 的移民政策，過程可能比原先估計耗時更久，但就任後一定會遵守選舉承諾。

拜登先前承諾，上台第一天就會推出計畫，讓成千上萬向美國政府申請庇護、主要來自中美洲國家的外籍人士，能夠留在墨西哥等候美國移民聽審。

但拜登22日指出，要處理成千上萬名庇護申請者，必須花上好幾個月，聯邦政府需要預算以便擴充人力，例如設置處理庇護申請案的法官。

拜登在德拉瓦州發表談話說：「我會說到做到，可是過程可能會需要半年時間，沒辦法上台第一天就完成。」

對於申請難民庇護的無證移民，川普政府推出俗稱為「回去墨西哥」(return to Mexico)的「移民保護協議」計畫(Migrant Protection Protocols)，移民權益倡議團體呼籲拜登上台後，能在最高法院預計於2021年討論此案之前，早一步推翻川普政府這項規定。

拜登說，目前正與墨西哥當局、其他拉丁美洲國家以及多個非營利組織密切合作，希望打造完善的移民政策。

他說，對於移民政策改革並不是在拖延腳步，而是希望先把「護欄」架起，然後尋找根絕問題的解決辦法，避免在改革過程中製造新的危機，導致問題變得更加複雜。

拜登政權交接小組成員22日稍早在記者會上則說，川普政府對美國移民制度及邊境查緝規定帶來的損害，新政府需要時間才能一一修復。小組成員也說，拜登新政府在為美國聯邦移民及海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE)制定新政策之前，將暫停將移民驅逐出境的程序。