紓困金額過高、法案冗長難細審…6共和黨參議員投反對票

有六名共和黨籍聯邦參議員，包括強森(右)與史考特(左)等，對新一輪疫情經濟紓困法案投下反對票。(美聯社)

規模9000億元的最新一輪疫情經濟紓困 法案21日晚間先後在聯邦眾院、參院 過關，但德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)等六名共和黨籍參議員以金額過高、內容過於冗長卻沒有時間充分檢視為由，投下反對票。

其餘五名共和黨籍參議員為肯塔基州保羅(Rand Paul)、佛羅里達州史考特(Rick Scott)、田納西州瑪莎‧布萊克柏恩(Marsha Blackburn)、威斯康辛州強生(Ron Johnson)、猶他州李麥克(Mike Lee)。

克魯茲與李麥克均指出，立法程序有問題，法案長達數千頁，國會議員卻只有短短幾個小時可閱讀；李麥克在推特發表短片指出，法案頁數非常可觀，光是列印就耗時甚久。

保羅在參院全院會議發言時說，某些自稱為保守派的人竟很快跟民主黨社會主義派站在一起，「如果你投票支持這項金額龐大的法案，就是同流合汙」。

保羅對共和黨參院同僚喊話指出：「如果投票支持免費發錢給民眾，你就失去了靈魂，從看守國庫荷包的角度來看無疑是道德淪喪。」他說，國會議員應以另一種方式讓美國 經濟重新開放，刪減顯而易見的預算浪費，不要拚命為後代子孫累積大量債務。

史考特反對理由與保羅相同，認為法案金額過於龐大且不必要；保羅也提出警告，如此昂貴法案將讓納稅人承擔後果。

史考特21日在推特發文寫道，這正是的典型華府協商結果，把重要計畫跟龐大的綜合開支法案綁在一起，「拿我們後代的未來做抵押，我沒辦法支持這項法案」。

他在聲明中表示，最新一輪紓困法案是透過聯邦舉債來實現，終將導致美國家庭接下來面臨增稅。他說，長期以來向來反對金額龐大、過於浪費的法案，而這項法案將傷害未來世代的美國人，因此不願參與其中。

瑪莎‧布萊克柏恩指出，法案當中的確有幾個具有正面影響的重點值得肯定，包括補助疫苗研發及配送、對學校及小型企業提供援助等，但整體金額實在過高。

她說，長達5539頁法案裡藏有許多細節令人擔憂，包括家庭成員中如果有非法移民，也能獲得紓困現金，因此投下反對票。