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拜登遴選新教長 傳再添拉美裔 康州教育廳長有望出任

記者顏伶如／綜合報導
總統當選人拜登22日宣布提名西語裔的康乃狄克州教育廳長卡多納出任教育部長。(美聯社)
總統當選人拜登22日宣布提名西語裔的康乃狄克州教育廳長卡多納出任教育部長。(美聯社)

總統當選人拜登22日宣布，提名西語裔的康乃狄克州教育廳長卡多納(Miguel Cardona)出任教育部長；卡多納長年致力為公立學校爭取福利，符合先前拜登描述希望尋找對於公立學校擁有豐富經驗人士出任教育部長的資格。

拜登曾說，現任教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)的立場是反對公立學校。

美聯社報導，現年45歲的卡多納在康州梅里登(Meriden)社會福利住宅長大，從小就讀公立學校，進入幼稚園時並不會說英語；卡多納1998年擔任小學四年級教師，28歲成為康州史上最年輕校長，後來一路升任學區副總監。新冠病毒疫情爆發前幾個月，卡多納才剛出任康州教育廳長。

拜登在聲明中形容卡多納是一位經驗豐富且認真盡責的公立學校老師，將會帶領教育部向前邁進。

聲明中也指出，卡多納將協助新政府解決公立學校的體制不均問題，處理校園心理健康危機，為教職人員爭取合理加薪，減輕教育負債，並且為全美三歲、四歲學齡前孩童爭取高品質義務教育。

另一方面，拜登政權交接小組22日宣布，拜登任副總統時期的幕僚長利德(Bruce Reed)，將出任白宮副幕僚長；歐巴馬任內白宮幕僚菲利皮克(Anne Filipic)將任拜登的白宮管理和行政辦公室(Office of Management and Administration)主任。

不過，俗稱眾院民主黨「四人幫」的紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)、明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)、麻州聯邦眾議員普斯莉(Ayanna Pressley)、密西根州聯邦眾議員特萊布(Rashida Tlaib)，上個月才在國會發動反對利德的連署，反對理由則是利德對於降低政府赤字過於介意，曾企圖刪減社安金計畫及聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)。

教育部 拜登 公立學校

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