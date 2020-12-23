加州拉丁裔州務卿 接替賀錦麗參院席位

47歲的加州州務卿帕迪拉獲提名，替補副總統當選人賀錦麗在參院留下的席位，將成為加州史上第一位拉丁裔聯邦參議員 。(美聯社)

加州 州長紐森(Gavin Newsom)22日宣布，副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)留下的國會參議員 遺缺，將由加州州務卿帕迪拉(Alex Padilla)遞補；47歲的帕迪拉將成為加州史上第一位拉丁裔聯邦參議員，他在22日發表的聲明中說：「紐森州長對我的信任，讓我深感榮幸，也覺得不敢當，未來每一天我都將認真工作，彰顯這份信任感，為所有加州人而努力表現。」

紐森在推特發表聲明指出，帕迪拉出任加州聯邦參議員將創造歷史，「我所認識的帕迪拉非常希望締造歷史，特別是要為我們州以及我們國家的勞動階層謀求福利」。

紐森指出，沒有人比帕迪拉更適合在參院代表加州。他也分享了一段與帕迪拉的對話短片，帕迪拉的談話中詢問紐森：「你是說真的嗎？」

帕迪拉曾擔任民主黨加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)助理、洛杉磯市議會議長、加州參議員，2015年迄今擔任加州州務卿，在今年大選中負責寄發2200萬份通訊選票給登記選民的任務，讓加州雖然正值疫情期間，投票率卻創下歷年來最高紀錄。

帕迪拉畢業於麻省理工學院(MIT)機械工程系，父母皆為墨西哥移民，帕迪拉在洛杉磯附近的聖費南多谷(San Fernando Valley)成長。加州人口約有四成為拉丁裔。

帕迪拉22日接受媒體訪問時說，21日晚間與紐森Zoom視訊對話時獲告知將出任參議員的消息，心情非常激動。他說：「要做的事情很多沒錯，但我忍不住想起父母，想到他們從墨西哥來到這裡，追求美國夢。」

先前媒體報導傳出，紐森考慮挑選非洲裔女性民主黨員遞補賀錦麗的參院遺缺，包括加州聯邦眾議員 芭芭拉‧李(Barbara Lee)、加州聯邦眾議員巴斯(Karen Bass)。