批川普淡化駭客網攻 拜登硬起來：將列優先要務

總統當選人拜登22日發表演說，批評川普總統應對俄羅斯大規模網路攻擊不力，稱川普沒把這當成優先要務，「但是我會」。(Getty Images)

總統當選人拜登 22日發表演說，指近日美國 面臨的大規模網路攻擊是國安威脅，但川普政府迄今未告訴民眾攻擊方是誰、攻擊事件的全貌，或造成影響的實際範圍如何；拜登說，川普沒把這當成優先要務，「但是我會」。

國務院、財政部、商務部與國土安全部等部門上周接連被駭客 攻擊，微軟公司(Microsoft)等數十家私人企業也遭駭客入侵，多家媒體報導，疑似俄羅斯駭客透過美國資訊科技公司SolarWinds的軟體所為，SolarWinds日前發布公告表示遭駭客攻擊。

但川普19日對此表示，駭客背後可能是中國，並稱假新聞媒體誇大此次攻擊事件，比實際情況還誇張，「我已獲得完整簡報，指一切都在我國掌控之下」。

拜登表示，「沒有看到受控的證據，一個都沒有」。他也批評，川普對數位安全不上心，將相關官員降級、甚至開除，還淡化攻擊事件的嚴重性。

拜登表示，目前還有很多訊息未知，國務卿龐培歐(Mike Pompeo)和司法部長巴維理(William Barr)第一時間都說是俄羅斯所為，但至今美國政府仍未確切找出駭客是誰。

拜登表示，這起攻擊事件已經給美國國安造成巨大風險，這是一起計畫周全且精心安排，以複雜工具實施的攻擊，聯邦政府疏於防範或準備不足讓其得逞。

「這是川普政府應注意而未注意所發生的事件。」拜登表示。

拜登並未直接表示，這次是俄羅斯發動駭客攻擊美國；但他在選前曾說，中國是最大挑戰，俄羅斯是最大威脅。

拜登列出四項上任後待辦事項，他說，要確定受害範圍、釐清發生原因、強化政府部門抵禦駭客攻擊的能力，以及和全球盟友合作，嘗試建立在網路範疇合法活動的國際體系，並確保破壞規則的人要負起責任。

拜登表示，他保證找到這起攻擊事件的源頭，並採取必要步驟確保有人為此負責；美國政府可能採取的手段很多，但現在不討論。

拜登也肯定兩黨國會議員第一時間大加撻伐這起攻擊，他表示，新政府將在兩黨支持下，共同對抗這些威脅。