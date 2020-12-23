紓困金600元 川普嫌少打回票…要求增至2000 否則不簽

川普總統要求提高紓困金，否則不簽署國會通過的紓困案。 (Getty Images)

在兩黨好不容易撫平歧見，通過9000億元的新冠疫情紓困案次日，川普 總統22日卻出面阻撓，要求國會將紓困支票從600元提高至他先前建議的2000元，否則他將不簽署夾帶這項法案的預算案；民主黨籍的眾院議長波洛西推文立即回應川普，同意川普提高紓困金 的要求，幾乎以挑戰國會共和黨 的口氣，要共和黨聽從川普的要求說，「民主黨準備好了，我們來做吧！」

同日稍早總統當選人拜登也認為給民眾的紓困金額不夠高，表示上任後會敦促國會推出第三輪新冠肺炎紓困案，但金額仍待商議。

川普22日在推特影片中稱疫情紓困案「可恥」，並批600元紓困支票「少得荒謬」；但600元補助的提案來自財政部長米努勤(Steven Mnuchin)，川普並未提及。

「我要求國會立刻撤除這項紓困案中揮霍且無謂的項目，再給我更合適的法案。」川普在影片中說，「不然下一個政府就得生出新冠紓困案，或許那個政府會是我。」

川普的幕僚、國會議員對此大感訝異，股票期貨驟跌，反映對新冠紓困案的疑慮；華盛頓郵報報導，若川普不願簽署這項紓困案，聯邦政府將在29日關門停擺，9000億元緊急紓困案將遭凍結，共和黨在喬治亞州的參議員複選，也可能遭翻轉。

波洛西秒回：民主黨支持發2000

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)迅速在推特回應，國會民主黨人已準備好24日重返國會，尋求達成發放2000元紓困支票的法案；她也批評共和黨人，一直不願透露川普希望直接發放的紓困金額。

參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)22日晚間迅速在推特表示，他支持更大金額的紓困案，但譴責共和黨人未將紓困支票金額納入紓困案中。

華郵指出，理論上，民主黨人和川普很難在接下來幾天甚至幾周內修改法案，並批准2000元的紓困金，只要任何共和黨人反對波洛西提案，紓困案就無法通過；而且此案還需要參院共和黨人一致通過，更是難上加難。

川普的經濟顧問並未表示川普不滿此紓困案，實際上他們還暗示川普樂見紓困案出爐；米努勤在川普公布影片前七小時推文：「我樂見國會兩黨壓倒性通過額外的經濟紓困案，協助美國勞工、家庭和店家。」

白宮部分幕僚匿名表示，他們對於川普此舉感到詫異，不清楚川普的動機。

拜登還想發第3輪：廣受大眾歡迎

拜登22日稍早則表示，第三輪紓困金將納入下一波疫情紓困案，但被問到是否會直接發放補貼與金額多少時，他說紓困案會發放支票，但拒絕明確說出數字，僅回「這個議題仍在協商。」

拜登在10分鐘的演講中向民主黨聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)與共和黨議員道謝，感謝他們未堅持1200元的現金支票；他說直接發放紓困支票廣受大眾歡迎，但也認為目前紓困案提供的金額與期限不足，未來擬擴大聯邦失業補助。