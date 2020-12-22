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拜登打新冠疫苗：沒什麼好擔心的

記者張文馨／華盛頓報導
總統當選人拜登21日在家郷德拉瓦州一所醫院接種新冠疫苗，藉以提振全民對接種疫苗的信心。(美聯社)
總統當選人拜登21日在家郷德拉瓦州一所醫院接種新冠疫苗，藉以提振全民對接種疫苗的信心。(美聯社)

美國新冠確診人數突破1800萬人，總統當選人拜登夫婦21日分別接種新冠疫苗，拜登21日下午在德拉瓦州的醫院，在媒體面前公開挽起袖子，接種輝瑞(Pfizer)和BioNTech研發的新冠疫苗；他事後表示，「沒什麼好擔心的」，盼藉此舉告訴全民疫苗安全性，鼓勵民眾接種。

另外，備受美國民眾信賴的防疫專家、全國過敏和傳染病研究所所長佛奇(Anthony Fauci)、衛生部長阿查爾(Alex Azar)、國家衛生研究院所長柯林斯(Francis Collins)等公衛首長，與部分第一線醫護人員，22日上午將在國家衛生研究院一起接種莫德納 (Moderna)疫苗。

拜登今年78歲、佛奇24日將度過80歲生日，兩人均屬感染新冠肺炎的高危險群，不僅參加公開活動口罩不離身，也多次呼籲民眾遵守防疫規定；如今拜登接種美國食品藥物管理局(FDA)第一個批准的新冠疫苗，佛奇將被施打第二種疫苗。

拜登在接種疫苗時，也肯定川普政府在疫苗研發與推進上的成就；他說，現任政府為疫苗研發與配送成立「神速任務」小組，應當得到一些讚揚；拜登稱疫苗給美國人民巨大希望。

拜登說，他公開接種疫苗，是想告訴大眾，「當新冠疫苗已經普及，民眾應該做好準備，接種疫苗。」

拜登表示，他也將接種第二劑疫苗，美國國家廣播公司新聞網(NBC)報導，拜登注射疫苗後並沒有明顯不適反應。

拜登也提到，擊敗病毒還要一段時間，鼓勵民眾持續戴口罩、保持社交距離，並避免非必要旅行。

紐約時報報導，拜登團隊一名發言人表示，陪同拜登接種疫苗的準第一夫人吉兒(Jill Biden)，21日稍早已經接種；候任副總統賀錦麗(Kamala Harris)及其夫婿任德龍(Doug Emhoff)預定在聖誕節過後，接種新冠疫苗。

在醫師的建議下，拜登與賀錦麗兩人錯開時間接種疫苗。

在此之前，副總統潘斯(Mike Pence)、民主黨籍的聯邦眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)與參議院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)，都已經在18日接種新冠疫苗。

另外，川普總統由於日前曾確診新冠肺炎，被認為體內已有抗體，川普至今並未說明是否打算接種疫苗，只說會找個適當時間接種疫苗；白宮方面表示，川普仍在與醫師討論何時接種疫苗。

疾病防治中心(CDC)統計，截至19日上午，美國已為27萬2000多人施打輝瑞新冠疫苗，有6人出現嚴重過敏反應，均在疫苗接種後的觀察期內發生，而且都立刻接受治療。

拜登抵達hristiana Care campus接種新冠疫苗。(Getty I...
拜登抵達hristiana Care campus接種新冠疫苗。(Getty Images)
拜登準備接種新冠疫苗，與稍早已接種疫苗的夫人吉兒(左)握手打氣。(Getty I...
拜登準備接種新冠疫苗，與稍早已接種疫苗的夫人吉兒(左)握手打氣。(Getty Images)
拜登接種完畢，向護士擊拳道謝。(美聯社)
拜登接種完畢，向護士擊拳道謝。(美聯社)

疫苗 拜登 美國

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