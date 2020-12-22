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內定公衛署長莫西：全民接種 最快夏末秋初

編譯郭宣含／綜合21日電
總統當選人拜登內定的聯邦公共衛生署長莫西警告，目前全民接種新冠疫苗的排期不切實際，要到明年夏末初秋才有可能接種。(Getty Images)
總統當選人拜登內定的聯邦公共衛生署長莫西警告，目前全民接種新冠疫苗的排期不切實際，要到明年夏末初秋才有可能接種。(Getty Images)

總統當選人拜登內定的聯邦公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)20日警告，美國人應該務實看待新冠肺炎疫苗配送計畫的時程，他預期美國可能要到明年仲夏或秋初才可能大規模接種；此說法有別於川普政府公衛官員的看法，後者認為多數美國成人可在明年初春施打新冠疫苗。

莫西在「國家廣播公司」(NBC)的「面對新聞界」(Meet the Press)節目上表示：「談到疫苗時程，我們都希望盡快配送疫苗，而且越公平越好；你們可以肯定的是，我本人和拜登團隊的其他人日以繼夜不斷努力，以達到這個目標。」

「若一切順利，我們可望看到染疫風險較低的族群在明年春末接種新冠疫苗，但前提是所有事情必須完全照計畫進行。」莫西說，「預期疫苗可供全民施打的時間更接近仲夏和秋初，這樣想比較實際。」

曾任公衛署長的莫西回鍋舊職，他承認他的預測相當謹慎，「我們希望樂觀預測，但也得謹慎行事。」

不過莫西預測時程落後川普政府多名公衛人員的預測數個月；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)多次表示，他預估大約明年4月或5月可大規模接種疫苗，他也預估若多數人接種疫苗，那麼美國有機會在明年第二或第三季恢復「相對的常態」。

疫苗研發團隊「神速行動」(Operation Warp Speed)負責人史勞伊(Moncef Slaoui)先前也發表過類似言論。

在密西西州的配送中心，員工20日正開始把第二款莫德納疫苗派送到全美各州，盡快讓全...
在密西西州的配送中心，員工20日正開始把第二款莫德納疫苗派送到全美各州，盡快讓全民施打。(美聯社)

聯邦衛生部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)20日則更樂觀預測疫苗配送時程，他在美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目表示：「我們很有信心，任何想要接種新冠疫苗的美國人，明年6月前有機會施打疫苗。」

吉羅爾表示，如果嬌生公司(Johnson & Johnson)的候選疫苗試驗有正面結果，而且獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急使用批准，很快會有第三種新冠疫苗可供施打。

生技藥廠莫德納(Moderna)早已開始配送新冠疫苗，該公司也表示，任何人只要想施打新冠疫苗，明年國殤日前可望都能接種。

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