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病毒異變 「其實很正常 但隱憂不少」

編譯林育正／綜合21日電
世界衛生組織21日指，英國發現傳播力更強的新冠變種病毒，但尚未失控，目前新上市的新冠疫苗也有效力，無需驚慌。圖為14日肯塔基州的醫院為第一線工作人員施打輝瑞疫苗。(美聯社)
世界衛生組織21日指，英國發現傳播力更強的新冠變種病毒，但尚未失控，目前新上市的新冠疫苗也有效力，無需驚慌。圖為14日肯塔基州的醫院為第一線工作人員施打輝瑞疫苗。(美聯社)

英國和南非出現變種新冠病毒，據傳感染力更強，引起不少人恐慌；其實病毒在感染人群的過程中逐漸異變為正常過程，這也是民眾每年都需要注射流感疫苗的原因，但目前還不得而知，變種新冠病毒是否將帶來新的威脅，或讓病症出現其他變化。

變種病毒 對抗體療法有抗藥性

英美兩國專家曾表示變種病毒傳染力更強，但尚未有證據顯示更加致命；英國政府首席科學顧問瓦蘭斯(Patrick Vallance)表示，變種病毒就占了倫敦在12月約60%的感染比例。

變種病毒之所以讓人擔心，是因為其多樣化的異變接近20多種；其中部分異變，出現在病毒用來附著和感染細胞的棘蛋白上，而棘蛋白正是現有疫苗鎖定的目標。

另一隱憂則是病毒的變異，改變了表面的蛋白質，可能得以讓它逃過藥物和免疫系統。

西雅圖福瑞德·哈金森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)生物與基因專家貝福德(Trevor Bedford)說：「我們發現有變種病毒對抗體療法出現抗藥性。」

傳染力強 多數集中丹麥、英國

早在4月就有研究人員在瑞典發現基因出現異變的病毒，該種變種病毒傳染力似乎更強，造成6000多人確診，多數集中在丹麥和英國。

現在陸續有不同的變種病毒出現，目前在英國造成大規模感染的病毒，有包括棘蛋白在內的更多異變。

此變種病毒在9月就出現在英國東南部，並持續在鄰近地區散播；專家仍在針對該種病毒著手調查，尚未有進一步詳細資訊。

變異越多 疫苗就需進行調整修正

許多專家表示，疫苗幫助免疫系統不只對病毒的棘蛋白有反應；不過，當病毒上的變異越來越多，疫苗的確需要進行調整修正。

對於目前變種病毒是否影響疫苗，聯邦食品及藥品管理局(FDA)前局長葛特利布(Scott Gottlieb)在哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對國家」(Face the Nation)的訪問中表示「應該不至於」；英國劍橋大學病毒學者古普塔(Ravi Gupta)也同意此說法，他說：「目前不可能影響疫苗。」

流感疫苗 英國 瑞典

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