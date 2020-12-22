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輸入居住地年齡職業 網站秀出何時輪到你接種

記者顏伶如／綜合報導
在密西西州的配送中心，員工20日正開始把第二款莫德納疫苗派送到全美各州，盡快讓全民施打。(美聯社)
在密西西州的配送中心，員工20日正開始把第二款莫德納疫苗派送到全美各州，盡快讓全民施打。(美聯社)

全球健康系統創新機構「阿德里安實驗室」(Adriane Labs)與非營利組織「瑟高基金會」(Surgo Foundation)聯合研發的「疫苗計算工具」(Vaccine Tool Calculator)，可以讓民眾上網查詢自己接受新冠肺炎疫苗施打的排期，了解排在前面的等候人數有多少。

民眾只要在網頁選單輸入居住的州、郡，並回答年齡、職業以及是否有任何潛伏病因等問題，就可以進入網路查詢。系統將告知在該州或城市有多少民眾接種疫苗的順序排在前面，也會顯示當地被列為優先打疫苗的民眾人數。

拜登新政府內定公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)日前表示，一般美國大眾在2021年夏天之前，恐怕都還輪不到施打新冠疫苗。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)顧問小組先前投票結果，位於抗疫第一線的醫護人員、住在養老院等長照機構的老年人，是最優先接受疫苗施打的族群；顧問小組20日投票決定，接下來輪到必要行業員工以及75歲以上銀髮族施打疫苗。

根據統計，全美各地第一線急救員、警消、教師、食品及農業員工、製造業員工、郵局員工、大眾交通運輸、超市員工共計約有3000萬人。全國75歲以上老年人則有1900萬人。

「疫苗計算工具」的優先接種疫苗順序，是根據國家科學工程及醫學院(NASEM)的「新冠疫苗平等分配架構」(Equitable Allocation of COVID-19 Vaccine)做為參考標準。

舉例來說，住在德州艾爾帕索(El Paso)、有著潛伏病因的老年人，目前在德州施打疫苗的順位是排在150萬人後面，在艾爾帕索則排在4萬9000人之後。

同樣住在艾爾帕索，一名30歲的辦公室上班族，全州施打疫苗順位則排1230萬人後面，在全市排在36萬6000人之後。

疫苗 德州 投票

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