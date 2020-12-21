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幕僚確診 加州州長紐森再度隔離十天

兩黨紓困案達協議 每人600元 每周300元失業津貼

記者顏伶如╱綜合報導
國會兩黨經過連日緊急協商，終於在20日晚達成新一輪新冠紓困法案協議，每人將可有一次600元現金，及每周300元的失業補助金等紓困措施。圖為兩黨參議員在參院協商。(Getty Images)
國會兩黨經過連日緊急協商，終於在20日晚達成新一輪新冠紓困法案協議，每人將可有一次600元現金，及每周300元的失業補助金等紓困措施。圖為兩黨參議員在參院協商。(Getty Images)

經過數月之久的磋商，民主黨、共和黨國會議員20日宣布，規模9000億元的最新一輪疫情經濟紓困法案，終於在20日晚兩黨達成協議，內容包括為個人年收入7萬5000元以下的民眾提供單次發放的600元紓困現金支票，同時將讓每周300元的聯邦失業補助津貼延長11周。相較於國會在今年3月第一次通過的紓困法案，這次不管是紓困現金支票或聯邦失業補助津貼，金額均雙雙縮水到只剩一半。

國會兩黨經過連日緊急協商，終於在20日晚達成新一輪新冠紓困法案協議，每人將可有一...
國會兩黨經過連日緊急協商，終於在20日晚達成新一輪新冠紓困法案協議，每人將可有一次600元現金，及每周300元的失業補助金等紓困措施。圖為第一輪紓困法核發的紓困金支票。(美聯社)

●現金支票、失業津貼 金額都減半

紐約時報報導，疫情期間遭受經濟重創的民眾及企業，最新一輪紓困法案將能提供立即援助。法案當中也為各州的新冠疫苗配送提供經費。

「我們如今達成協議的法案，將有助於消滅病毒，並且把錢放進手頭困難的勞工家庭口袋。」眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)20日在給民主黨國會同僚的信中寫道：「這項緊急紓困法案是重要的第一步。」

這是從今年4月以來，第一次再度金額龐大聯邦經費的紓困計畫。歷經數個月的磋商過程，由於政黨看法不同讓法案遲遲未能出爐，數千萬美國民眾及企業則在疫情不斷惡化之際，苦苦盼望聯邦政府盡快伸出援手。

●未成年子女 也可獲600元

這次法案個人可得一次的600元，一家四口(未成年子女)可獲2400元。另外個人失業可獲每周300元的補助，可能到明年3月為止。

今年3月，國會通過規模2兆2000億元的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)，創下美國現代史上金額最高的紓困計畫，但這次趕在年底休會前通過的最新回合紓困法案，規模卻縮小到只有上一回合的一半。

參院共和黨多數黨領袖麥康諾參議員。(Getty Images)
參院共和黨多數黨領袖麥康諾參議員。(Getty Images)

●21日國會表決後 等川普最後簽署

參眾兩院在20日晚間分別完成表決之後，21日將針對預算支出包裹法案進行最後表決，緊接著送交白宮等候川普簽署。

零工兼差者(gig workers)、自由業者(freelancers)在最新回合紓困法案中，將可持續獲得失業補助。失業勞工領取的一般失業救濟金期限屆滿後，將有聯邦失業補助可領。

根據法案內容，2840億元將用來延續為小企業提供的「薪資保護貸款項目」(Paycheck Protection Program，PPP)，並把適用對象擴大到非營利組織以及地方報紙、電台或電視台。另外有150億元紓困經費則專門用來為表演事業、獨立電影院或其他遭受疫情重創的文藝機構紓困。

在新冠病毒檢測、接觸史追蹤、疫苗配送方面，紓困法案當中提供以十億元計數的援助經費。約有820億元將提供給全美大學及學校做為加強防疫之用，130億元協助學校加強餐點補助計畫，70億元協助改善學校網路寬頻設備，250億元做為租金補助。

疫情期間保護租屋族免於流落街頭的暫緩驅逐令(eviction moratorium)即將在今年底到期，紓困法案則予以延長。

紓困 疫情 支票

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