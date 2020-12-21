屢敗屢戰…川普陣營再控大選賓州違憲 上訴聯邦最高院

面對各州選舉人團一致認證民主黨拜登為總統當選人，川普總統與支持者仍不認輸，堅稱大選舞弊，繼續努力要推翻大選結果。(Getty Images)

川普 總統競選團隊20日向聯邦最高法院提請上訴，力求推翻賓州 高等法院在2020年大選前、後，改變賓州通訊投票 法規的三宗判決。

川普團隊在聲明中指出，賓州高等法院改變法律，違反憲法第二條和布希訴高爾案(Bush v. Gore)的判例。

這項請願引述「賓州相關判例」，指最高法院大法官艾里托(Samuel Alito)及另兩位法官探查賓州法院決定延長法定期限的決定，讓接收通訊投票的期限，從11月3日選舉日當晚8時，延至三天後的傍晚5時。

競選團隊表示，賓州高等法院的相關判決具有「國家級的重要性」且可能違憲。

川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)發表聲明說：「競選團隊請最高法院推翻三宗判例，攸關賓州立法機構保障通訊投票詐欺。」

朱利安尼表示，這些上訴尋求所有的「妥善補償」，包括下令允許賓州由共和黨掌握的州議會把賓州的20張選舉人票還給川普。

拜登在賓州的普選票中，以超過8萬票獲勝。

這項提訴是川普競選團隊力圖挑戰2020年大選結果的最新動作，川普仍拒絕承認敗選，且持續鼓吹各項大型選舉舞弊的理論。

50州和華盛頓特區的選舉人上周投票，正式確認民主黨的拜登(Joe Biden)勝選；拜登在選舉人票方面，以306張勝過川普的232張。

川普競選團隊的訴願要求額外的審查並限期於24日前答覆，讓國會訂明年1月初討論選舉人團投票結果前有足夠時間審議。

然而，就算最高法院接受川普團隊對抗賓州的案件，也不代表會在根本上影響國會認證選舉人團的決定。

參眾兩院訂明年1月6日召開聯席會議，認證選舉人團結果，確認程序的任何挑戰案將需要兩院投票推翻各州的選舉人結果才行。