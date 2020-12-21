軟體商喊告！誣指投票機舞弊 福斯3名嘴道歉

福克斯新聞網的名主持人魯道柏在節目中改口，澄清大選並沒有被投票機器盜票舞弊之事。(Getty Images)

電子投票系統公司Smartmatic揚言對福斯新聞網(Fox News)控告惡意毀謗後，上周五福斯財經新聞網(Fox Business Network)在節目中，揭穿自家三位名嘴主持人，對於選舉舞弊的不實指控。

支持川普 總統的福斯新聞網先前曾在自家節目中多次「揭穿」總統大選透過選舉科技與服務公司Smartmatic舞弊；Smartmatic揚言提告。公司執行長穆西卡(Antonio Mugica)說出重話：「若道歉能讓相信這些謊言的千萬甚至上億人改觀，那我或許可以接受。」

主持人道布斯(Lou Dobbs)在節目上播出預製的澄清片段。他說：「這次總統大選在公平性上有許多爭端，包括通訊投票 透過計票軟體和機器造成違規。」 但他節目中請來投票科技專家裴瑞茲(Eddie Perez)，他表示並無在Smartmatic軟體上，發現任何刪除、竄改選票的證據。

同樣的澄清報導目也在名嘴金妮‧皮洛(Jeanine Pirro)以及瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)的節目上重複播放。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，巴爾帝羅默、道布斯和皮洛與川普總統關係密切；三人運用自身影響力，報導有利川普的資訊。

事後裴瑞茲接受訪問，他表示福斯新聞的節目的指控為「臆測」、「無事實根據」，嚴重傷害大眾對選舉結果公正性的信心。他說：「我認為必須與福斯新聞好好溝通，他們有很多觀眾對選舉抱持質疑態度。」

而在新聞播出前，川普的盟友才抨擊Smartmatic幫助民主黨總統當選人拜登贏得大選；Smartmatic回應，計畫將採取法律行動。

執行長穆西卡來自委內瑞拉，他表示他看著家鄉的民主體制，被社會主義者的謊言和陰謀論摧毀。他指責福斯的行徑說：「這些不實指控只要簡單在網路上搜尋一下，就能輕易被推翻。」

上周Smartmatic發函給福斯新聞、川普斯人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)和其盟友，除非撤回不實言論，否則將採取法律行動。

Smartmatic也澄清在今年的選舉中，僅有加州洛杉磯郡採用自家系統，並且與Dominion投票系統沒有任何關係。