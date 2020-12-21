研究戒嚴令？川普斥假新聞 與參議員討論挑戰選舉結果

大選結果仍不認輸的川普總統20日強烈否認媒體報導他曾在白宮幕僚會議上提到頒布「戒嚴令」的事。他稱又是「假新聞」。(Getty Images)

對於媒體報導傳出川普 總統與前國家安全顧問佛林(Michael Flynn)商議，考慮援引戒嚴法出動軍隊，重新舉行大選，前國家安全顧問波頓 (John Bolton)19日晚間接受有線電視新聞網(CNN)訪問時以「無能」批評川普。川普20日上午則在推特發文回擊：「波頓身為華府最蠢的人之一，怎麼會知道發生什麼事呢？」川普在推文中也寫道：「戒嚴法=假新聞。又是一堆刻意造假的爛報導！」

紐約時報19日報導，引用消息人士指出，川普18日晚臨時召集幕僚在白宮 開會，他在會議上提及頒布戒嚴令以翻轉選舉結果的想法。

日前才獲川普特赦的前白宮國安顧問佛林上周在保守派電視台上公開建議川普頒布戒嚴令，部署軍隊重新舉行選舉，以翻轉選舉結果。此事一經報導，立即遭到各方強烈批評。

波頓19日晚間受訪時說，川普「不適任」。他表示，如今政壇盛傳一套理論，言之鑿鑿指稱隨著1月20日越來越接近，川普的狀況變得越來越糟，但他其實並沒有變糟。他一而再，再而三出現相同行為。」

波頓舉例說，以出動軍隊到決戰州以及重新舉行大選的構想來看，「無能與惡意之間是有差別的，而川普的狀況其實是無能」。他表示：「這就是為什麼責任都落在白宮資深顧問身上的原因，他們必須把川普控制好，不能讓他為所欲為。」

過去幾天，川普似乎對於推翻大選結果加強力道，提出一連串激進措施，包括要讓軍隊介入、沒收投票機器，以及訴請最高法院幫忙。

川普20日接受紐約廣播電台WABC訪問時說，已經跟剛剛在大選中勝出的阿拉巴馬州共和黨籍新科聯邦參議員圖博維爾(Tommy Tuberville)通話，討論如何在1月6日國會為選舉人團會議確認拜登勝選的結果時，將挑戰選舉人票投票結果。

川普說，圖博維爾對於推翻選舉人票的計畫「非常興奮」。川普指出：「他在電話中說『您讓我成為全美國最受歡迎的政治人物』，他還說『我真是無法相信』，他這個人非常棒，是個很棒的參議員。」

多位川普顧問私下透露，川普近來對於推翻選舉結果越來越仰賴私人律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)、白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)等盟友的意見，並且在推特尋找有利自己的消息並且用來大肆宣傳。